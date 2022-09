Velletri, colonnina Enel X attiva nel parcheggio adiacente il cimitero

Velletri ci riprova. Nella mattina del 27 settembre 2022, è stata installata una nuova colonnina dell’Enel X per la ricarica delle automobili elettriche. Questa volta è stata posizionata nel parcheggio che si trova davanti all’autolavaggio e al benzinaio Edra. Parcheggio pubblico adiacente all’ingresso sud del cimitero di Velletri. Quello in cui si trovano i distributori dell’Acea. La prima era stata installata nel piazzale del Tribunale qualche tempo fa. Ma venne brutalmente distrutta alcuni mesi fa. Pertanto, totalmente inutilizzabile.

Un’ottima soluzione, dunque, per chi si è dotato delle auto di ultima generazione ed ha l’incombenza di ricaricare le batterie. Questa può avvenire nella propria abitazione, utilizzando prese domestiche o industriali, una stazione di ricarica che gestisce l’erogazione e un cavo dotato di un sistema di protezione – detto PWM (Pulse Width Modulation) – che garantisce la sicurezza durante l’operazione. Ma se ci si trova in viaggio o lontano da casa è importante trovare e sapere come funzionano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Come funzionano le colonnine di ricarica

Come riporta il sito stesso dell’Enelx, questi dispositivi si attivano tramite una card o una app fornite dall’operatore scelto per il servizio. La card (o la app) si usa per avviare la ricarica e poi, al termine, per interromperla. Consente anche di contabilizzare la spesa, di solito suddivisa tra una quota fissa che va all’operatore e una variabile calcolata sui kWh erogati. In base alla destinazione d’uso, le stazioni di ricarica per le auto elettriche hanno strutture differenti: si va da quelle a parete, dette anche wall box, installate nei garage o nei parcheggi sotterranei, fino a quelle a palo o a distributore, sistemate nelle strade e nei luoghi pubblici.

Il tempo di ricarica di un’auto elettrica è determinato dalla potenza (kW) a cui questa avviene. Bisogna però tener presente che solo raramente si effettuano ricariche complete, perché il possessore di un’auto elettrica è abituato a farne di parziali, per cui il tempo di reale occupazione della stazione di ricarica è inferiore. I fattori che determinano i tempi di ricarica non sono riferibili alla sola potenza della colonnina, ma dipendono anche dalle caratteristiche del veicolo elettrico, e in particolare da due elementi:

dimensione del pacco batteria : le batterie con maggiore capacità necessitano di più tempo per ricaricarsi;

: le batterie con maggiore capacità necessitano di più tempo per ricaricarsi; potenza massima accettata dal caricabatteria integrato: fino a 22 kW in corrente alternata, fino a 350 kW in corrente continua.

Per maggiori informazioni, si può accedere al link ufficiale: https://www.enelx.com/it/it/privati/mobilita-elettrica/colonnine-elettriche