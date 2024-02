Vergilius, come funziona il nuovo rilevamento della velocità: su quali strade è attivo

L’attenzione al rispetto dei limiti di velocità è crescente. Sono vari gli strumenti utilizzati per garantire la sicurezza degli automobilisti. Mezzi tecnologicamente avanzati che oltre ad avere la funzione di deterrenti hanno anche quella di rilevare gli eccessi di velocità per consentire di comminare multe anche molto salate. Tutto questo al solo scopo di limitare il più possibile tragici incidenti.

Accanto al Tutor, utilizzato da Autostrade italiane, per stabilire quale sia la velocità media di un veicolo. Si affianca Vergilius che, a differenza del suo predecessore, oltre alla velocità media rileva anche la velocità istantanea e, oltretutto non si trova esclusivamente sulle autostrade, ma anche su alcune strade extraurbane. Ha il compito di stabilire non solo eventuali infrazioni, ma anche di aiutare le forze dell’ordine a stabilire quali sono i punti più pericolosi.

Che tolleranza ha Vergilius

Entrambi i rilevatori consentono agli automobilisti una tolleranza del 5 per cento, superata la quale scatta la multa. Vergilius ha la caratteristica di essere stato installato anche in strade di competenza Anas, sempre con lo scopo principale di salvaguardare l’incolumità di guidatori e passeggeri.

Dov’è stato installato

Ci sono pertanto alcune strade specifiche nelle quali è stato installato il rilevatore di velocità di ultima generazione e precisamente: la SS1 Aurelia, che passa vicino alla Capitale, la SS 7 quarter Domitiana, la SS 309 Romea, la SS145 Var Sorrentina e l’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria.

A quanto ammontano le multe

A quanto ammontano le multe previste nel caso di violazioni rilevate da Vergilius? Il Codice della strada all’art. 142 stabilisce, con precisioni quali sono le sanzioni nel caso in cui si superino i limiti di velocità imposti su un tratto di strada:

Se si supera la velocità di non oltre i 10 km/h la multa varia da 41 a 169 euro

Se l’eccesso di velocità è tra i 10 km/h e i 40 km/h l’importo della sanzione è tra i 169 e i 679 euro.

Tra i 40 e i 60 km/h la multa può arrivare dai 531,00 ai 2.125,00 euro ed è compresa anche la decurtazione di 6 punti dalla patente;

Oltre i 60 km/h la multa va dai 828,00 ai 3.313,00, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente.

Sembra sia praticamente impossibile sfuggire al controllo di Vergilius che racchiude in se le caratteristiche del Tutor e dell’autovelox, riuscendo non solo a rilevare la velocità media, ma anche quella specifica nel punto in cui avviene la rilevazione.