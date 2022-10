Vince una casa e 200.000 euro, ma non ritira il premio: ‘Ha ancora poco tempo, poi perderà tutto’

Vince una casa ma non va mai a ritirare il montepremi. E’ successo a un “fortunato” residente di Napoli.

Napoli, vince una casa ma non lo sa

Protagonista della vicenda è una persona di Napoli. L’ignoto fortunato ha messo a segno il colpo giovedì 11 agosto al Punto di Vendita Sisal in via Domenico Morelli, a Napoli. Nonostante la vincita non è mai andato a ritirare l’incasso e adesso gli restano solo 6 giorni per fare tutto.

Mancano infatti solo 6 giorni per riscuotere la vincita da 500.000 euro di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal. L’Ufficio Premi di Sisal ha reso noto che il vincitore non si è ancora palesato e che il tempo sta per scadere. L’ipotesi più plausibile è che la persona in questione non si sia accorta della combinazione vincente.

Vincicasa: come funziona

Secondo le regole del gioco, 200mila euro saranno corrisposti subito al vincitore e potrà utilizzarli come preferisce; gli altri 300mila euro dovranno invece essere utilizzati per l’acquisto di immobili in Italia con due anni di tempo per trovare l’immobile.

Questa è stata la combinazione vincente del fortunato di Napoli: 13, 18, 21, 36, 38. I termini per la riscossione della vincita scadranno il prossimo lunedì 10 ottobre.