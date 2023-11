Vittime della strada, 1.300 ragazzi alla giornata della memoria

Sono oltre 1300 i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado della capitale che hanno assistito oggi, giovedì 23 novembre 2023, all’evento dedicato alla Giornata in memoria delle vittime della strada, organizzata dalla Polizia di Stato presso gli studi cinematografici di Cinecittà. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

La giornata in memoria delle vittime della strada

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Fondazione ANIA, Federazione Ciclistica Italiana, FederMoto, Aci, Sina/Astm, Enel, Poste Italiane S.p.A., Polis Consulting S.r.l., Forensic Lab, Associazione Familiari Vittime della strada e Terna S.p.A. è stata rivolta ai giovani con l’obiettivo di invitarli al rispetto del Codice della strada e promuovere tra loro comportamenti consapevoli e responsabili sulla strada.

Alla presenza di autorità e rappresentanti di enti pubblici e privati, operatori della Polizia Stradale e ospiti di eccezione, hanno intrattenuto all’interno del Teatro i ragazzi delle scuole superiori intervenuti, con pillole di educazione stradale e percorsi modulati con l’obiettivo di sensibilizzare la platea sui rischi che si corrono assumendo condotte azzardate sulla strada dettate molto spesso dalla distrazione o più semplicemente dalla fretta o ancora dalla ricerca di visibilità sui social.

Un momento di riflessione dedicato al ricordo di quanti hanno perso la vita o sono rimasti feriti sulle strade, ai loro familiari ma anche a quanti ogni giorno si occupano del soccorso, dell’assistenza e delle conseguenze post traumatiche derivanti dagli incidenti stradali.

Tutti gli ospiti che si sono alternati sul palco

Tra gli ospiti che si sono alternati sul palco, con la conduzione della giornalista Daniela Ferolla, ci sono stati la ballerina e maestra di ballo nella trasmissione televisiva “Ballando con le Stelle”, Lucrezia Landi e don Antonio Coluccia, il sacerdote sempre in prima linea nella lotta all’illegalità delle periferie romane, e non solo. In questa altalena di emozioni e riflessioni i ragazzi sono stati ulteriormente stimolati con un concorso a quiz interattivo al quale hanno partecipato con i loro smartphone.

Un contributo importante anche da Gigi D’Alessio, Milly Carlucci e Antonella Clerici che, con videomessaggi, hanno parlato ai giovani invitandoli alla responsabilità e al rispetto della vita.

Nel frattempo gli oltre 600 alunni delle scuole primarie e secondarie di 2^ grado si sono trovati nell’area esterna, dove è stata allestita, nel “Foro Romano”, la città della sicurezza stradale nella quale i ragazzi hanno effettuato un percorso educativo di sicurezza stradale, con il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato e con stand organizzati in collaborazione con i partner.