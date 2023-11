Atti persecutori ed estorsione: due persone arrestate in Provincia di Latina

Provincia di Latina, arrestate due persone dai Carabinieri una a Sabaudia, l’altra a Cori. Estorsione e atti persecutori, le vicende.

Proseguono le operazioni di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. Nelle ultime ore due persone sono finite in arresto: la prima a Sabaudia e una seconda a Cori. Entrambe erano destinatarie di altrettante ordinanze emesse dalla Procura.

Cronaca Sabaudia: atti persecutori, in manette un 59enne

Il primo caso arriva da Sabaudia. Ieri, martedì 28 novembre 2023, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 59enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza per espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica di Latina dovendo quest’ultimo espiare la pena di un anno di reclusione per il reato di atti persecutori commesso nell’anno 2018. L’arrestato è stato accompagnato dai militari presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Cronaca Cori: estorsione, in manette 70enne

Nella seconda circostanza sempre ieri, stavolta a Cori, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato provvedimento all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma nei confronti di una persona, classe 1953, responsabile del reato di estorsione, per il quale deve espiare la pena di mesi 10 di reclusione. Il 70enne è stato trasferito dai Carabinieri della Stazione di Cori presso la propria abitazione in stato di detenzione domiciliare.

