‘Beccato’ mentre forza la colonnina del distributore: arrestato 33enne, caccia al complice

È stato ‘beccato’ mentre cercava di forzare la colonnina di un distributore automatico e, come se non bastasse, era in possesso di un motorino rubato. Ora però i suoi giochetti sono terminati e il malvivente, un uomo di 33 anni, è stato arrestato. Sono invece in corso le ricerche del complice che è riuscito a scappare.

Forza la colonnina del distributore: i controlli dei Carabinieri

Il fermo dell’uomo si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, avente l’obiettivo di prevenire tutti i reati e in particolar modo quelli contro la persona e il patrimonio, i cosiddetti reati predatori.

Nella fattispecie, i Carabinieri della Stazione di Priverno nel corso di un servizio perlustrazioni — organizzato per prevenire e contrastare i furti nel territorio dei monti Lepini — la scorsa notte hanno arrestato un 33enne che, in concorso con un’altra persona rimasta al momento ignota, è stato ‘beccato’ mentre stava tentando di forzare, con un palanchino, la colonnina del distributore automatico per il rifornimento in self-service/pre-pay di carburante della stazione “Tamoil” a Priverno, Via Marittima II^KM 13+125.

Il precedente

L’uomo veniva inoltre trovato in possesso di un ciclomotore Piaggio “liberty”, provento di furto a Terracina, in data 10 luglio 2022. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza del comando, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattina odierna.