Cisterna, furti e false dichiarazioni: arrestato 48enne

Furti all’interno delle abitazioni e false dichiarazioni. Queste le motivazioni che hanno portato all’arresto di un uomo di 48 anni da parte dei poliziotti della Questura di Latina, Commissariato Distaccato di P.S. Cisterna di Latina. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione che prescrive la pena detentiva definitiva di anni quattro di reclusione.

Arrestato 48enne per furto (ma non solo): i fatti

L’arresto dell’uomo è stato convalidato oggi e il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. In particolare, i fatti per i quali è accusato il 48enne risalgono al 2016 quando l’uomo, in concorso con altre persone, consumò i reati di furto in abitazione.

Inoltre lo stesso, nell’anno 2021, in concorso con altri, si rese responsabile anche di falsa attestazione a Pubblico Ufficiale Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.