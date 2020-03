Coronavirus, Asl Latina: deceduta donna di 75 anni, pochi giorni fa aveva perso il marito

Emergenza Coronavirus, aggiornamenti dalla Asl di Latina. E’ deceduta ieri una donna di 75 anni con gravi patologie preesistenti. Si tratta della moglie di un altro paziente deceduto pochi giorni fa. A dare la notizia è stato il portale regionale Salute Lazio. Due pazienti sono invece guariti e 78 persone, sempre riferendosi al territorio di competenza della Asl di Latina, sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Coronavirus nella provincia di Latina, 13 nuovi casi: ieri sera diretta Facebook del Sindaco Coletta

A Latina e provincia, stando agli ultimi aggiornamenti ufficiali, sempre nella giornata di ieri sono stati registrati 13 nuovi casi, di cui due all’interno del capoluogo pontino, come confermato ieri sera dal Sindaco Damiano Coletta (video in basso). Un numero che tuttavia potrebbe aumentare nei prossimi giorni e per questo, ha ribadito il primo cittadino, «bisogna attenersi scrupolosamente alle direttive nazionali e non uscire di casa se non strettamente necessario».