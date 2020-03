Coronavirus, parla la moglie del contagiato a Borgo Podgora: «Il virus è stato velocissimo»

La moglie di un paziente risultato positivo al nuovo Coronavirus racconta l’esperienza vissuta in questi giorni. Si tratta di una famiglia che ora si trova in isolamento insieme ai due figli a Borgo Podgora, in provincia di Latina. L’uomo rientra nei 44 casi al momento accertati nel Lazio, 8 solo a Latina e dintorni: lo scorso weekend si è ammalato ma nel giro di pochi giorni la situazione è rapidamente peggiorata. «Mio marito non sta mai male. All’inizio era soltanto raffreddato – racconta telefonicamente la donna a Latina Oggi – poi da lunedì si è rapidamente aggravato. Quando ha avuto difficoltà respiratorie ho chiamato i sanitari ed eccoci qua. L’hanno trasferito allo Spallanzani e da allora non riesco ad avere notizie di lui».