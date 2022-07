E’ di Latina Salvatori David, il sub morto tragicamente a Favignana per embolia polmonare.

L’uomo 52enne appassionato di fotografia subacquea, durante una immersione, ha perso la vita a seguito di un malore.

Altri tre sub in camera iperbarica stanno compiendo il ciclo di decompressione, per riportare alla norma i valori di azoto nel sangue.

Immediatamente allertata la Guardia Costiera egadina, il corpo già esamine del turista pugliese veniva trasferito presso il presidio ospedaliero, dove sono risultati vani i tentativi di rianimarlo.

Gli specialisti degli esami autoptici del Sant’Antonio Abate di Trapani dovranno dare conferma alla presunta morte per embolia.