Furto nel parcheggio del supermercato, si distrae e le rubano la borsa: ladro in fuga inseguito dai Carabinieri

Continuano i controlli a tappeto a Latina (e non solo) per prevenire diversi reati, soprattutto quelli contro il patrimonio che destano allarme sociale. E resta alta, per questo motivo, l’attenzione dei Carabinieri, che passano al setaccio tutte le zone.

Furto nel parcheggio a Latina

Proprio nel corso di un servizio i Carabinieri di Borgo Grappa hanno arrestato, colto in flagranza di reato di furto aggravato, un 26enne di origini indiane, ma residente a Latina, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane ha prima avvicinato un’anziana signora nel parcheggio di un supermercato poi, approfittando di un momento di distrazione, mentre la donna posava le buste della spesa nell’auto, con un gesto repentino le ha portato via la borsa. Con il portafoglio e altri effetti personali. Una volta messo a segno il colpo, il ladro si è dato alla fuga per le vie limitrofe. Solo l’intervento dei Carabinieri ha messo la parola fine a quello scippo: i militari, infatti, lo hanno rintracciato, fermato e sono riusciti a riconsegnare la refurtiva alla vittima. Il 26enne è stato così arrestato: è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Latina ed è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria pontina.