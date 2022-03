Il pestaggio insieme al branco, poi la fuga all’estero: rintracciato dopo tre anni a Terracina

Aveva cercato di sfuggire alla giustizia trovando una sistemazione a Terracina, in provincia di Latina, ma alla fine è stato rintracciato. Così un 31enne slovacco è stato arrestato dalla Polizia di Stato che ieri lo ha individuato dando esecuzione al mandato di cattura europeo che pendeva sulla sua testa.

Arrestato a Terracina uomo 31enne straniero

I fatti risalgono al 2019. A Bratislava l’uomo aveva partecipato al pestaggio, in concorso con altre persone, di un connazionale con quest’ultimo che aveva riportato gravi lesioni. Dopodiché, per sfuggire all’arresto, era scappato all’estero rifugiandosi infine sul litorale pontino.

Rintracciato dalla Polizia

Gli investigatori del Commissariato di Terracina erano però già da qualche tempo sulle sue tracce. Nella giornata di ieri il cerchio, finalmente, si è stretto attorno al fuggitivo: i poliziotti lo hanno scovato e tratto in arresto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso quelle camere di sicurezza in attesa del trasferimento in carcere.