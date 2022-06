In sella alla bici centra lo sportello di un’auto in sosta: grave un anziano

Stava percorrendo in bici via Persicara quando ha centrato lo sportello di un’auto in sosta. È successo questa mattina in centro a Latina. Momenti di paura per l’anziano , un uomo di 75 anni, vittima dell’incidente.

Incidente tra un’auto e una bici: i fatti

Come detto, l’incidente è avvenuto in via Persicara. Qui un uomo di 75 anni in quel momento in transito sulla propria bicicletta ha centrato in pieno lo sportello di un’ auto in sosta che, in quel fatidico frangente, era stato aperto dal conducente del mezzo che si era fermato poco prima, all’altezza dell’incrocio di via Po.

Le condizioni dell’uomo

A seguito dell’impatto l’uomo è caduto sull’asfalto riportando ferite e contusioni. Successivamente è stato condotto all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso ma fortunatamente, dopo le prime cure, l’anziano era fuori pericolo. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale.