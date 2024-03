Incidente sull’Appia, auto finisce ribaltata

Appia, al 7mo chilometro in località Barchi si registra un sinistro importante fra due autovetture: accertamenti in corso.

Primo pomeriggio con sorpresa sull’Appia, al 7mo chilometro – direzione Terracina, località Varchi – si registra un sinistro importante con il successivo ribaltamento di un veicolo. Trattasi di uno scontro frontale tra due veicoli: lo schianto, avvenuto il 22 marzo scorso alle 13.40, ha modificato la viabilità per qualche ora a causa dei primi accertamenti.

I Carabinieri stanno valutando ogni tipo di ipotesi e riscontro. Il Comandante Saverio Guida della Stazione di Terracina sottolinea ai microfoni del Corriere della Città che si è trattato di un incidente molto spettacolare, ma senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Leggi anche: Controlli della Polfer sulle linee ferroviarie e metropolitane di Roma: 6 arresti

Incidente a Terracina, scontro fra due autovetture: ribaltamento al 7mo km dell’Appia

Non è possibile sapere altro per il momento, dato che le valutazioni e l’analisi rispetto alla dinamica dello scontro sono ancora in corso. L’unica certezza riguarda i veicoli coinvolti: due utilitarie che viaggiavano a una velocità di crociera sostenuta. Guida si è detto sollevato nonostante tutto.

L’incidente poteva avere conseguenze peggiori scongiurate in ogni modo. Terracina riprende la propria quotidianità e la circolazione prosegue spedita a 24 ore dall’accaduto, mentre i protagonisti del sinistro e i loro familiari attendono risposte che dovrebbero arrivare a inizio settimana. Nessuna ipotesi sembrerebbe essere scartata a priori. Lo scontro a Terracina si unisce agli altri incidenti sul territorio: casi in aumento nelle ultime settimane. La bella stagione si preannuncia amara al volante.