Latina, 21enne scomparsa: l’appello della sorella per ritrovarla

LATINA SCALO — Momenti di paura ed apprensione per un famiglia che da questa mattina non ha più notizie di sua figlia. La ragazza ha 21 anni e da questa mattina, verso le 9.45, ha fatto perdere le proprie tracce. Nel momento in cui si è allontanata aveva un trolley giallo ed indossava pantaloni della tuta neri, scarpe da ginnastica nere e pelliccia sempre nera. La giovane si chiama Chiara Scaccia, ha i capelli ricci, gli occhi verdi ed un fisico alto. A rivolgere l’appello affinchè possa presto venir ritrovata è sua sorella Ilaria. Chiunque la vedesse può contattare i seguenti numeri: 3922547816, 3495635649, 3890269423.