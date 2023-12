Latina, aggredisce e tenta di violentare una ragazzina: arrestato

Latina, arrestato un uomo alla vigilia di Natale dopo che ha aggredito e tentato di violentare una minorenne.

Vigilia di Natale con brivido per una minorenne che, a Latina, è stata vittima di un’aggressione e tentata violenza sessuale. Inizia tutto nel tardo pomeriggio del 24 dicembre, quando la giovane stava camminando per strada e viene assalita da un uomo. Tutto avviene improvvisamente, l’aggressore – di origini extracomunitarie – ha prima assestato due colpi al volto della giovane e poi tentato la violenza sessuale. La freddezza della giovane ha rappresentato anche la sua salvezza: è riuscita a graffiargli il viso per poi scappare e denunciare tutto.

L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di aggressione e tentata violenza sessuale per poi essere condotto alla casa circondariale di Latina. Non si ferma la lotta alla violenza di genere: i numeri sono importanti anche nel Lazio, dati allarmanti che però non fermano l’operato delle autorità. Nello specifico le aggressioni vengono compiute in maniera istantanea, quando non c’è il partner coinvolto. Tra sconosciuti – come in questo caso – conta la rapidità.

Latina, aggressione e tentata violenza: uomo in manette

La ragazza è stata sorpresa, ma ha saputo reagire e denunciare. Le autorità sono state comunque in grado di intervenire rapidamente. Questo non è un caso di denuncia finita nell’oblio, anche questo aspetto fa sì che un’operazione sia risolta con successo. Partire dalla solidità degli elementi e soprattutto dalla disponibilità delle autorità.

Ormai c’è consapevolezza del fatto che la violenza non conosce limiti, anche se la speranza resta ridurre percentuali importanti con successi e obiettivi raggiunti. Per la sicurezza di tutti, ma soprattutto in nome di costumi e società che stanno cambiando. Il tempo non sempre sa essere galantuomo, ma esistono le eccezioni che confermano la regola.