Ha provato a forzare, invano, due portiere di altrettante vetture parcheggiate riuscendo però nei suoi tentativi soltanto al terzo tentativo. Ma è stato colto sul fatto dai Carabinieri prima di riuscire a metterla in moto. E così un ladro “maldestro” è finito in arresto e ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato.

Ladro tenta di rubare le auto in centro

L’uomo, nella notte, si stava aggirando tra le auto parcheggiate in centro alla ricerca della macchina “giusta” da portare via. Peccato che, tra il dire e il fare, ci sia stata di mezzo la sua poca abilità nel settore considerando che i primi due tentativi sono andati a vuoto. Il ladro infatti è riuscito soltanto al terzo colpo ad entrare in un’auto, lasciandosi però dietro i danni alle portiere delle altre macchine. Nel frattempo però i suoi movimenti però non sono passati inosservati ed è scattato così l’allarme.

Straniero arrestato a Latina

Sul posto, di conseguenza, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che, giunti sul posto, hanno notato un soggetto rispondente alla descrizione fatta dai segnalanti. Il ladro era seduto sul sedile lato guida dell’autovettura parcheggiata e stava tentando di avviarla con un coltello a scatto. Immediatamente per lui sono scattate inevitabilmente le manette.

