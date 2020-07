Latina, cittadino mette in fuga i ladri rischiando di colpire anche i Vigili a capo dell’operazione

Un episodio quello accaduto tra Borgo Faiti e Borgo San Michele, in provincia di Latina, a cui i cittadini sono ormai abituati. Infatti da un paio di anni a questa parte, per allarmare il vicinato è sufficiente il continuo abbaiare dei cani in quanto la zona in questione è stata purtroppo presa di mira da continui furti e reati. Nella fattispecie un paio di notti fa l’ennesimo cittadino che voleva spaventare i ladri ha finito per aggredire anche il corpo dei Vigili Giurati che li stava inseguendo. Quest’ultimi si sono visti investiti da una raffica di pallettoni, fortunatamente senza conseguenze.