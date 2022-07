Latina, donato pianoforte alla Breast Unit: musicoterapia per i pazienti dell’Ospedale Goretti

Sarà inaugurato alle 10.30 del 14 luglio prossimo il pianoforte donato alla Breast Unit dell’ospedale

“S.M. Goretti” di Latina per volontà del soprano Paola Occhi, presidente dell’Associazione

Nazionale Cantanti Lirici, con l’attiva partecipazione dell’Associazione “Giuseppe Verdi”,

Gruppo Bandistico “Gabriele De Iulis Città di Pontinia”, presieduta dal Cav. Ludovico Bersani.

Verrà sistemato nell’atrio dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dopo essere rimasto circa

due anni chiuso a causa dell’emergenza Covid e potrà servire per la “musicoterapia” dei pazienti

ricoverati.

foto pianoforte

Una mattinata di grande impatto socio-culturale ed emotivo, quella del 14 che vedrà la presenza di

Autorità Civili, Militari, Associazioni, Enti, Cittadini.

Cerimonia di donazione fortemente voluta e organizzata dalla ASL di Latina con la Direttrice

Generale Silvia Cavalli, da sempre attenta sostenitrice del percorso di umanizzazione delle cure.

La cerimonia è stata patrocinata dal Comune di Latina, l’Università Sapienza-Polo Pontino e

sostenuta da numerose Associazioni come: Avo di Latina, Lions Latina Host e Sabaudia- San Felice

Circeo, LILT di Latina, ANDOS di Sezze, Aprilia e Fondi, Tribunale dei diritti del Malato-

CittadinanzAttiva di Latina.



Sono pochi gli ospedali che hanno al loro interno un pianoforte, tra cui quello di Mirandola donato

sempre dal soprano Paola Occhi. L’artista aveva un rapporto speciale con la Breast Unit del

Goretti, fra le altre cose, nella veste di Ideatrice e Presidente con la giornalista e scrittrice

Rosaria Zizzo, aveva assegnato al prof. Ricci a Matera “Capitale Europea della Cultura 2019” per la

sezione medicina, il Premio Internazionale alla Parola, a testimonianza della gratitudine e della

stima per l’intera équipe del centro multidisciplinare che prende in carico le donne affette da

cancro alla mammella, offrendo loro non solo l’assistenza, le cure, il supporto psico-fisico, ma

anche le terapie integrate in senologia per il benessere generale e la qualità di vita delle pazienti,

come lo Yoga, il lavoro a maglia, il dragon boat, la musico-terapia.

L’evento del 14 vedrà i saluti introduttivi del dott. Sergio Parrocchia, Direttore Sanitario Aziendale

ASL di Latina e sarà condotto dalla giornalista e scrittrice Sandra Cervone. Interverranno S.E. il

Prefetto dott. Maurizio Falco, il Sindaco di Pontinia dott. Eligio Tombolillo, l’Assessora Regionale

alle Pari opportunità dott.ssa Enrica Onorati. Seguirà un intermezzo musicale con brani eseguiti

dalle Maestre Marzia Mancini e Sofia Marocco e la lettura di una poesia della poetessa Orietta

Bellomo a cura del M° d’Arte e Pittore Franco Turco.

Le conclusioni saranno affidate alla dott.ssa Silvia Cavalli, Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria

Locale di Latina.