Latina, due elettori fotografano la scheda elettorale: denunciati

Anche nella città di Latina i cittadini sono stati chiamati al voto: le urne si sono chiuse oggi lunedì 4 ottobre e sono tutti in attesa di scoprire chi sarà il nuovo sindaco. In concomitanza, la possibilità di crimini legati strettamente alle elezioni era stata preventivata dalla Questura di Latina.

Proprio nella giornata di ieri, domenica 3 ottobre, la DIGOS ha dovuto denunciare due persone: entrambe colpevoli di aver violato la segretezza dell’espressione di voto.

Latina, fotografano la scheda elettorale: la DIGOS sequestra i telefoni

Nello specifico parliamo di due episodi differenti in due luoghi differenti ma con lo stesso epilogo. I presidenti di due sezioni elettorali (una situata nei borghi e l’altra in città) hanno dovuto allertare le forze dell’ordine perché alcuni elettori stavano fotografando la propria scheda elettorale.

Il tutto è avvenuto un attimo dopo aver espresso il loro voto: hanno estratto lo smartphone personale (che non si può tenere con sé durante la votazione) e hanno scattato la foto. I due incauti elettori sono un uomo e una donna per i quali è scattata sia la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, oltre al sequestro dei dispositivi utilizzati, per ulteriori verifiche.