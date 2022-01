Latina, furto di Natale sul treno: prima lo minacciano con un bastone poi lo derubano

Un vero e proprio incubo quello vissuto da un pendolare alla stazione di Latina durante la serata di Natale. Minacciato con un bastone, il giovane è stato poi derubato del proprio telefono cellulare. Fortunatamente la polizia ferroviaria ha poi arrestato i malviventi, due uomini italiani di 30e 35 anni, e recuperato la refurtiva.

Minacciato con un bastone e derubato del telefonino

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di un ragazzo il quale ha riferito di essere stato rapinato del proprio cellulare, del valore di circa 1.300 euro, dietro la minaccia di un bastone da parte di 2 soggetti a bordo di un treno regionale nella stazione di Latina. Grazie ad una indagine lampo avviata dal personale del posto Polfer di Formia, sono state acquisite informazioni utili a ricostruire la dinamica dei fatti individuando i due presunti autori, i quali sono stati notati scendere nella stazione di Latina da un treno regionale Napoli-Roma e risalire a bordo di un regionale Roma-Napoli diretti in Campania (loro luogo di origine). Una volta giunti a Formia, sono stati raggiunti dai poliziotti e nel corso della successiva perquisizione personale, è stata rinvenuta la refurtiva sottratta poco prima al viaggiatore del treno precedente. Quindi, di concerto con la Procura della Repubblica di Cassino, si è proceduto all’ arresto in quasi flagranza dei due soggetti, entrambi pluripregiudicati per reati della stessa natura. Dopo la convalida, il Tribunale di Cassino ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.