Latina, “Il Nutrizionista Ospedaliero”: l’importanza della nutrizione nei tumori della mammella e in Cardiologia

Sala gremita e ottimi interventi per il Convegno tenutosi a Latina il 28 giugno scorso

su “Il Nutrizionista ospedaliero” e i vantaggi del PDTA sui corretti stili di vita nella

prevenzione di metastasi e recidive nei tumori della mammella. L’obesità, è stato più

volte ribadito, aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari e

oncologiche va quindi contenuta fin dall’infanzia. E’ importantissimo correggere gli

stili di vita, prevenendo le possibilità di riammalarsi e la cronicizzazione di malattie

correlate ai fattori di rischio, migliorando in generale la qualità della vita.

Presente il Sindaco Damiano Coletta che, da cardiologo e primo responsabile della

salute dei cittadini, ha sottolineato la rilevanza sociale e culturale di iniziative che

mirano a migliorare e veicolare la diffusione di messaggi fondamentali per il bene

della collettività.

Un plauso agli organizzatori è arrivato anche dalla dott.ssa Silvia Cavalli, Direttrice

della ASL di Latina, molto sensibile al concetto del “fare cultura”, attenta ai Percorsi

Diagnostici terapeutici Assistenziali (PDTA) che elevano il livello di conoscenza degli

operatori sanitari, ne migliorano le performance, con positive ricadute sulla

popolazione, annullando gli squilibri territoriali e le diseguaglianze sociali.

Organizzato dall’Associazione Latina Città di Borghi e di Mare, in collaborazione con

la Breast Unit, la LILT Provinciale, la UOC di Diabetologia Università Sapienza-Polo

Pontino, il Convegno ha visto la partecipazione della prof.ssa Antonella Calogero,

l’oncologo Luigi Rossi (che ha portato anche i saluti del prof. Daniele Santini), della

prof.ssa Frida Leonetti che è intervenuta sottolineando l’importanza di fronteggiare

l’obesità come “male sociale”. Per la Breast Unit del Santa Maria Goretti sono

intervenuti il Direttore prof. Fabio Ricci, il Responsabile Aziendale dott. Carlo De

Masi, il dott. Maurizio Dorkin, la dott.ssa Alessandra La Manna, il Coordinatore

Evangelista Fusco, la Case Manager Marcella Schembari e l’infermiera specializzata

Vittoria Lombardi. La dott.ssa Silvia Piroli, ha illustrato il percorso partito nel gennaio

2021 nella Breast Unit e legato al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

(PDTA) insignito di medaglia d’oro lo scorso 25 marzo in occasione del Premio

Internazionale per la Prevenzione dei Tumori, IX edizione 2022, indetto dalla Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Latina. Dai dati riportati è emerso che,

su 250 casi di tumore alla mammella trattati nella Breast, oltre il 50% delle donne

erano obese e il 20% affette da sindrome metabolica. Con una dieta e un corretto

stile di vita, si può ridurre del 30% la ripresa del tumore al seno e la comparsa di

metastasi a distanza, migliorando la sopravvivenza.

La dott.ssa Roberta Parisella pilastro fondamentale di questo PDTA, è la dietista che

visita le pazienti per la valutazione iniziale all’interno della Breast Unit che, al

percorso nutrizionale, lega anche quello psico-oncologico con la dott.ssa Maria

Antonietta Ulgiati.

Anche la LILT, da sempre vicina ai malati oncologici e alle iniziative della Breast Unit,

era presente con la sua Presidente provinciale dott.ssa Nicoletta D’Erme.

Per l’Unità Operativa di Fisiatria erano presenti la dott.ssa Maria Antonietta Fara e il

prof. Roberto Tozzi che ha sottolineato l’importanza delle Terapie Integrate in

Senologia con la riabilitazione nell’immediato post operatorio presso la sua Unità, di

tutte le donne operate di tumore al seno.

Per la ASL Latina erano presenti la dott.ssa Laide Romagnoli, per il Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR) il prof. Roberto Volpe ha presentato una relazione

completa ed esaustiva su nutrizione e malattie cardiovascolari, mentre la dott.ssa

Gloria Mosconi ideatrice del Convegno, ha presentato la figura del “nutrizionista

ospedaliero”, fondamentale in tutti i percorsi che impattano sulla cura delle malattie

e qualità della vita dei pazienti. Da non dimenticare la presenza al convegno del

dott. Gianni Borsa, presidente del Lions Club Latina Host, della consigliera comunale

Floriana Coletta, della consigliera provinciale Annalisa Muzio.

Le conclusioni del Convegno sono state affidate alla Moderatrice la dott.ssa

Gabriella Monteforte, Dirigente medico della UOC Medicina d’Urgenza e UTN, che

hanno suscitando un caloroso applauso della platea per la brillante sintesi

dell’evento e la sua personale testimonianza.