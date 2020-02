Latina, l’appostamento, il pedinamento e poi l’agguato: donna immobilizzata e rapinata

Ne hanno studiato i movimenti nei particolari e poi hanno colpito sicuri di intascarsi un cospicuo bottino. Rapina lampo nei giorni scorsi a Latina in pieno centro, quando due banditi, in serata, hanno sorpreso alle spalle una donna che stava rincasando, portandole via la borsa.

E’ successo in Via Tarquinia, in pieno centro cittadino. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi la vittima sarebbe stata a lungo seguita dai criminali i quali, verosimilmente, volevano assicurarsi che il gioco “valesse la candela”. In particolare la donna, agli agenti poi intervenuti sul posto, ha raccontato di aver notato prima della rapina un soggetto sospetto mentre faceva compere in un negozio poco distante dalla sua abitazione.

Prematuro azzardare un collegamento con i fatti verificatisi una manciata di minuti dopo ma tant’è che i banditi, come detto, hanno agito a colpo sicuro dato che la borsa conteneva almeno 800 euro in contati. Ad ogni modo le indagini sono ancora in corso per cercare di risalire all’identità della coppia di ladri.