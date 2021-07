Latina, mega rissa nel centro città: scattano altri due Daspo Willy

Qualche settimana fa, all’esterno di un pub nel centro di Latina, una violenta rissa si era innescata e non tra giovanissimi. Dei tanti partecipanti sono stati identificati due protagonisti: M.M. di 40 anni e R.D. di 39 anni.

Questa mattina, la Polizia di Stato di Latina per loro due ha notificato i provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, cd. Daspo Willy. Il tutto varrà per la durata di sei mesi: tempo che impedirà ai due di entrare o anche solo di stazionare nei pressi di locali ed esercizi pubblici del capoluogo.

Latina: negli ultimi mesi emessi 27 daspo Willy

Negli ultimi mesi il Questore ha emesso 27 daspo urbani (c.d. daspo Willy) nei confronti di persone denunciate alla Procura di Latina e Cassino, che si erano resi responsabili di reati nei pressi di esercizi pubblici o di locali delle zone della movida.

Nel medesimo periodo, il costante e meticoloso monitoraggio dei soggetti pericolosi in questa provincia ha permesso di irrogare ben 85 avvisi orali, attraverso i quali il Questore ha avvisato i destinatari dell’esistenza di indizi precisi sulla loro condotta illecita.

Se in futuro gli stessi non osserveranno le prescrizioni che gli sono state imposte, potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale di P.S., cosa già avvenuta, negli ultimi mesi, nei confronti di 4 pregiudicati.