Latina, oltre 3 kg di droga e armi (rubate) in casa: arrestato

Un ingente quantitativo di droga in casa e armi rubate. Questa la scoperta fatta dai Carabinieri a Latina: in manette un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine. Ecco i particolari.

Nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre 2023, a Latina, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino in coordinamento con la Stazione Carabinieri di Borgo Podgora, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, hanno arrestato un uomo già colpito da altri precedenti di Polizia.

Nella sua abitazione i Militari dell’arma hanno rinvenuto droga – tra hashish e marijuana sequestrato un peso complessivo sopra ai 4 kg – e armi, risultate poi rubate tra i Castelli e in un caso oltre Regione. Inoltre sono state confiscate anche diverse munizioni. Per l’uomo, inevitabilmente, è scattato l’arresto.

Armi e droga in casa a Latina

Pesanti le accuse a suo carico: detenzione illegale di armi alterate, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente), questi i reati contestati. Nello specifico i Carabinieri hanno trovato nella sua abitazione 3,836 kg di marijuana, circa 325 grammi di hashish unitamente al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Non solo. Come detto nel corso della perquisizione sono saltate fuori una una pistola (un revolver marca Beretta calibro 32) risultata provento di furto in nel 2021 a Pontasserchio (PI), una pistola calibro 9 opportunamente alterata al fine di permettere l’inserimento di un silenziatore artigianale, anch’essa risultata rubata nel 2017 a Ciampino. A completare il “quadro” 21 cartucce calibro 9 e 20 cartucce calibro 32. L’arrestato, è stato portato presso la casa circondariale di latina a disposizione della competente A.G.