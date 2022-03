Latina Scalo, brutto incendio in uno stabilimento: alta colonna di fumo nero (FOTO e VIDEO)

Incendio in uno stabilimento a Latina Scalo. Attimi di paura questo pomeriggio a Latina Scalo a seguito di un incendio. Le fiamme sono divampate circa un’ora fa in via Gloria, nelle vicinanze dello stabilimento Long Up. Secondo le prime informazioni avrebbero preso fuoco dei contenitori di plastica. Le immagini dell’incendio mostrano un’alta colonna di fumo nero estendersi anche alle vicine abitazioni. Al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area i vigili del fuoco di Aprilia e Latina.

Seguiranno aggiornamenti

Credit foto in evidenza: Manuel Comandini — gruppo Fb Latina Scalo