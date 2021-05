Latina, si introduce nel laboratorio del Ser.D. per rubare medicinali: l’infermiera lo scopre e lui l’aggredisce

Era ricoverato presso il SER.D (servizio per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze) dell’ospedale Santa Maria Goretti, in cura da un po’ di tempo. Evidentemente però non aveva ancora perso il vizio quando si è introdotto in un laboratorio del nosocomio per rubare un prontuario delle ricette.

Il 54enne si era assicurato che il medico non fosse in stanza, per poi introdursi e rubare il prontuario; senza che se ne accorgesse però un’infermiera aveva notato il tutto. La donna intervenuta ha così tentato di bloccare l’uomo che però nel tentativo di fuggire e farla franca ha colpito l’infermiera procurandole lesioni articolari. I poliziotti della Squadra Volante, insieme con i colleghi del Posto di Polizia dell’ospedale, hanno individuato e denunciato l’aggressore per rapina impropria. L’infermiera invece, soccorsa e medicata, ne avrà per 20 giorni.