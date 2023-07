Latina, tumore al seno e Breast Unit: dall’Ordine dei Medici un messaggio importante

IL TUMORE AL SENO E LE BREAST UNIT:

DALL’ORDINE DEI MEDICI UN MESSAGGIO IMPORTANTE NELLA LOTTA CONTRO IL TUMORE AL SENO

La sede dell’Ordine dei Medici di Latina ha ospitato sabato 15 luglio un convegno medico-scientifico

riservato a chirurghi, medici specialisti e medici di medicina generale della provincia pontina.

Un grande successo per gli argomenti e la qualità degli interventi moderati dal dott. Carlo D Masi e dal

prof. Fabio Ricci responsabile scientifico dell’evento, trasmesso in diretta streeming dal sito web

dell’Ordine. Corresponsabile scientifico la dott.ssa Silvia Piroli. Una interessante iniziativa che ha portato

alla richiesta di organizzarne un’altra di uguale portata e spessore, entro la fine dell’anno.

A fare gli onori di casa è stata la dottoressa Rita Salvatori, vice presidente dell’Ordine di Medici, che ha

portato il saluto del presidente dott. Giovanni Righetti e letto i saluti del Sindaco di Latina dott.ssa Matilde

Celentano, del Senatore Nicola Calandrini, Presidente V Commissione Programmazione Economica e

Bilancio, dell’Assessora Regionale Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica,

Sostenibilità Elena Palazzo, del Consigliere Regionale Presidente XI Commissione Sviluppo Economico e

attività Produttive e componente della Commissione Sanità, Enrico Tiero. Presenti per l’Ordine dei Medici il

dott. Pietro Caianiello e il dott. Massimiliano Carletti.

Di grande efficacia tutti gli interventi che hanno suscitato domande, dando vita a un dibattito utile ad

approfondire ancor più le varie tematiche.

Ha cominciato la dottoressa Annunziata Martellucci che ha presentato la Breast Unit di Latina,

soffermandosi sulla sua organizzazione ed i suoi punti di forza. E’ stata poi la volta del dott. Mario D’Uva, il

quale ha spiegato l’importanza del ruolo del medico di medicina generale nel percorso di presa in carico

delle pazienti affette da tumore al seno e ha posto quesiti sui vari PDTA e sulle modalità dell’accoglienza

delle donne che si rivolgono alla Centro Multidisciplinare di Senologia.

A seguire l’intervento della dott.ssa

Benedetta Fanelli, chirurga plastica della UOSD della ASL di Latina, proveniente dall’Università Sapienza di

Roma, UOC di Chirurgia Plastica diretta dal prof. Diego Ribuffo, che ha relazionato sull’importanza della

ricostruzione mammaria dopo l’intervento demolitivo di mastectomia, le varie tecniche possibili e l’impatto

che hanno sulla qualità della vita delle donne. Si è poi passati a sottolineare, con la psico-oncologa Maria

Antonietta Ulgiati, l’importanza del percorso psico-oncologico delle pazienti affette da tumore al seno, in

relazione sia al trattamento chirurgico, alle terapie neo-audiuvanti, per le pazienti metastatiche o affette da

mutazione genetica. Interessante apprendere che, in Italia, solo il 30% della Breast Unit (tra cui quella di

Latina) assicura la presenza della psico-oncologa, nonostante la richiesta sia del oltre il 95%.

La mattinata è continuata con l’intervento della dott.ssa Silvia Piroli che ha parlato del rapporto tra

nutrizione e cancro e del PDTA attuato in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma Polo Pontino

della UOC di Diabetologia diretta dalla prof.ssa Frida Leonetti. Si tratta di un Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale (PDTA) molto importante perché presuppone una dieta personalizzata per la

diminuzione del peso corporeo in considerazione del fatto che l’aumento ponderale fa alzare il rischio di

recidiva locale e metastasi a distanza nel tumore della mammella.

Il prof. Roberto Tozzi è intervenuto sulle terapie integrate in senologia, soffermandosi specialmente

sull’Agopuntura e lo Yoga oltre che sulla valutazione fisiatrica delle pazienti operate di tumore al seno.

Presenti al convegno, per la Breast Unit aziendale, la Case Manager Marcella Schembari, il Coordinatore

Infermieristico Evangelista Fusco, l’Infermiera Professionale Vittoria Lombardi, la dott.ssa Annarita

Costantino, per la radiologia senologica la dott.sa Sara Montechiariello, la fisiatra dott.ssa Federica

Martella, il Primario della Anestesia e Rianimazione Dott. Carmine Cosentino, il Responsabile provinciale di

Europa Uomo il dott. Alessandro Novaga.

I Moderatori De Masi e Ricci hanno portato i saluti della dott.ssa Silvia Cavalli, Direttrice Generale della ASL

di Latina, sottolineando come i PDTA d’eccellenza della B.U. (anche con la recente inaugurazione del nuovo

mammografo digitale presso il Goretti), siano stati posti in essere grazie all’impegno e alla volontà della

direttrice, attenta da sempre alla qualità e all’umanizzazione dei percorsi di cura per i pazienti oncologici.

Le conclusioni e i saluti finali, dopo il dibattito, sono stati affidati alla dott.ssa Rita Salvatori.