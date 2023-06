Latina, yoga e tumore al seno: Iternational Yoga Day

LO YOGA E IL TUMORE AL SENO:

INTERNATIONAL YOGA DAY A LATINA

Mercoledì 21 giugno, a Latina, presso l’Azienda Agricola Ganci, è stata celebrata la Giornata

Internazionale dello Yoga con un evento gratuito e aperto a tutti. La pratica dello Yoga, condivisa

dal Ministero Ayush uguale in tutto il mondo è formulata per celebrare la guarigione e la pace

interiore.

L’organizzazione della giornata è opera degli insegnanti del gruppo “Yoga Insieme Latina”, che

hanno deciso di unire le proprie energie per far conoscere e trasmettere questa pratica millenaria.

Tutti gli insegnanti partecipano al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.D.T.A.)

dell’azienda ASL di Latina dal titolo: “Terapie Integrate Yoga e Agopuntura nelle Donne con

Tumore della Mammella” presso la Breast Unit dell’Ospedale “S.M. Goretti” di Latina, le cui

pratiche si effettuano presso il Centro di Fisioterapia della ASL a P.zza Celli.

Gli insegnanti tutti volontari della LILT Provinciale di Latina, presieduta dalla Dott.ssa Nicoletta

D’Erme, che hanno guidato i partecipanti all’evento sono: Monica Fava, Laura Attili, Sabina

Campione, Elisabetta Iori, John Angelori, Raffaela Piepoli, Leonardo Rizzo, Marisa Ragazzo.

Per la Breast Unit hanno partecipato il Direttore Prof. Fabio Ricci, che ha portato i saluti della

Direttrice Generale della ASL Dott.ssa Silvia Cavalli, il Direttore della Fisiatria Prof. Roberto Tozzi, il

Responsabile della Radiologia Senologica Prof. Carlo De Masi, la Dirigente della Breast Unit

Dott.ssa Silvia Piroli, la Case Manager Marcella Schembari, il Coordinatore Evangelista Fusco, la

Responsabile della Psico-Oncologia Dott.ssa Maria Antonietta Ulgiati, per l’Università Sapienza di

Roma-Polo Pontino la Prof.ssa Antonella Calogero. Alla giornata hanno partecipato numerose

donne operate di tumore al seno presso la Breast Unit di Latina, ed è stata l’occasione per ribadire

l’importanza dello yoga sul benessere psico-fisico all’interno del percorso di prevenzione e cura del

tumore al seno della ASL di Latina.



La riduzione della qualità di vita, la fatica, la depressione dell’umore, la scarsa qualità del sonno

spesso coinvolgono molte donne affette da tumore della mammella. Alcuni studi hanno suggerito

la pratica dello yoga come valido supporto a tali problematiche per migliorare la “Qualità della

Vita”. La Society for Integrative Oncology (SIO) e l’American Society of Clinical Oncology (ASCO)

hanno elaborato linee guida e raccomandazioni sulla gestione dei sintomi e degli eventi avversi

durante e dopo il trattamento chirurgico, radioterapico e farmacologico del cancro alla mammella.

Nel 2018 l’ASCO ha recepito queste linee guida e raccomandazioni per l’utilizzo dello yoga tra le

Terapie Integrate in oncologia durante e dopo i trattamenti per tumore della mammella.

La Breast Unit di Latina è tra le poche in Italia ad offrire alle donne affette da tumore al seno

questo percorso di miglioramento della qualità della vita attraverso la pratica dello Yoga.

Lo Yoga abbassa i livelli di stress, aiuta ad affrontare gli episodi spiacevoli legati al percorso

diagnostico-terapeutico della malattia. Come sottolineato dalla Direttrice Generale Silvia Cavalli

in una ottica aziendale di “Umanizzazione” delle cure:

“Il corpo può essere malato, ma affrontare la malattia con una corretta prospettiva mentale e

psicologica porta a comprendere che ogni paziente può affrontare con serenità momenti di crisi

anche gravi, con lo yoga si impara a guardare il proprio dolore ed a prendersene cura.

Questo è il primo e fondamentale passo verso il traguardo della guarigione”.

Un plauso speciale è stato tributato in questa giornata così significativa, dal personale della Breast

Unit, dai vertici della ASL, dalla LILT e dalle donne colpite dalla malattia, ai maestri di yoga che

hanno permesso con la loro professionalità e disponibilità la possibilità di realizzare questa

splendida realtà.