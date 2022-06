LO YOGA COME TERAPIA INTEGRATA IN SENOLOGIA



Che la pratica dello Yoga fosse un vero toccasana per le donne operate di tumore al seno, era già una

certezza, scientificamente provata. A confermarlo sono le pazienti della Breast Unit aziendale del Santa

Maria Goretti di Latina che, in numero crescente, scelgono questa pratica come terapia integrata in

senologia. La ASL di Latina, grazie alla sensibilità e alla volontà della Direttrice Generale dottoressa

Silvia Cavalli, ha realizzato e posto in essere, in collaborazione con la LILT di Latina presieduta dalla

dottoressa Nicoletta D’Erme, un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) operativo da oltre

un anno (consultabile sul sito aziendale), che viene attuato nella Breast Unit diretta dal prof. Fabio Ricci,

con la collaborazione della U.O. di Fisiatria diretta dal dott. Roberto Tozzi.

LO YOGA ha grande efficacia SUL BENESSERE PSICOFISICO DELLA DONNA AFFETTA DA TUMORE DELLA

MAMMELLA. Il 25% delle pazienti della nostra Breast Unit lo scelgono come terapia integrata e oltre il 90%

delle donne operate che lo praticano ne confermano i benefici, dichiarando la propria soddisfazione. La

riduzione della qualità della vita legata alla malattia che provoca fatica, depressione dell’umore e insonnia,

con lo Yoga migliora notevolmente e i benefici rimangono validi nel tempo. L’America Society Cancer

Oncology (ASCO), elaborando le linee guida della SIO (Society for Integrative Oncology), nel 2018,

raccomandava l'utilizzo dello yoga tra le Terapie Integrate in Senologia durante e dopo i trattamenti per

tumore della mammella. Lo Yoga, in pratica, viene utilizzato per controllare funzioni fisiologiche, come la

regolazione della pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, la respirazione ed il metabolismo basale.

Se lo stress indotto dalla chemioterapia, dalla terapia radiante e dalla chirurgia, può indebolire il sistema

immunitario, rendendo più complessa la lotta contro la patologia neoplastica, le varie forme di Yoga

aiutano a reagire bene sia a livello fisico che psichico, apportando benefici e migliorando la qualità della

vita. Ecco perché, nell'ambito della Giornata Internazionale dello Yoga, il 21 giugno prossimo, a Latina,

presso la Fattoria Prato di Coppola (via del Lido km 4.200), dalle 18 alle 20, con gli insegnanti di “Yoga

Insieme Latina”, coordinate da Giovanna Astuto Responsabile per la Breast Unit di Latina del Percorso, ci

saranno anche le donne operate al seno. Seguirà una dimostrazione pratica di questa “scienza millenaria”

inoltre, sarà lanciato un messaggio di Pace e Unione da diffondere "in noi stessi e intorno a noi”. Si

consiglia, pertanto, di indossare un abbigliamento comodo e di usufruire dell’occasione offerta dagli

insegnanti.