Muore a poche ore dal cenone della Vigilia: addio a Carlo Pica, lutto a Latina e ad Anzio

Dramma di Natale sul territorio pontino. E’ scomparso improvvisamente ieri pomeriggio il noto imprenditore Carlo Pica. A stroncarlo sembra sia stato un malore.

Carlo Pica, conosciuto da tutti (anche sui social) come “Zio Carlo“, è venuto a mancare a poche ore dalla sera della Vigilia di Natale. L’uomo, che aveva 60 anni, era il titolare di alcune concessionarie di moto sia a Latina che ad Anzio (sulla Nettunense, ndr), sua città d’origine.

Il commerciante è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del suo negozio a Latina, all’interno della sua auto. Il mezzo, da quanto si apprende, era posteggiato lungo Via Ponchielli una strada a ridosso del campo di atletica leggera dove l’imprenditore spesso si recava per correre. Pica era infatti appassionato, oltre che delle due ruote, di atletica e podistica. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimarlo. A riportare la notizia Latina Oggi.

Il cordoglio sui social

In tanti stamattina hanno voluto lasciare un messaggio per il commerciante. “Questa mattina la prima telefonata che ho ricevuta e stata una brutta notizia ,la morte di Carlo Alberto Pica, una notizia che proprio che non ci voleva Carletto R.I.P.”, scrive ad esempio un utente. “Ciao Carlo RIP”, aggiunge un altro profilo. Anche la redazione de Il Corriere della Città si stringe al dolore per la famiglia.