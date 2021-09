Panico a Latina: gira ubriaco con un coltello in mano

Attimi di paura ieri nel tardo pomeriggio a Latina. Infatti i carabinieri della sezione radiomobile, a seguito della richiesta di un privato cittadino, sono interventui in quanto veniva segnalata la presenza di un uomo armato di coltello. L’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, veniva identificato e sottoposto a perquisizione personale. Le verifiche lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 centimentri, di cui 8 di lama e denunciato in stato di libertà per porto abusivo arma bianca. L’arma veniva sottoposta a sequestro.