Paura a Latina, girano in strada con una pistola poi aggrediscono gli agenti: denunciati

Latina. Attimi di apprensione la notte scorsa nel capoluogo pontino a seguito della segnalazione di una persona armata in strada. Ma non solo. Alla vista degli agenti l’uomo, che non era solo, si è scagliato contro di loro, minacciandoli. I due malviventi, entrambi con precedenti, sono poi stati bloccati e denunciati.

Armato di pistola semina il panico in strada: i fatti

I fatti sono avvenuti in piazzale dell’Ambrosia. Qui, come anticipato, gli agenti della squadra volante sono intervenuti a seguito della segnalazione della presenza di una persona armata di pistola.

Giunte sul posto due pattuglie, gli agenti hanno inizialmente perlustrato la zona riuscendo poi a rintracciare un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornita alla Centrale Operativa della Questura. L’uomo, stava effettivamente brandendo una pistola mentre si trovava in compagnia di una seconda persona.

Aggrediti anche gli agenti

Il malvivente veniva immediatamente disarmato dai poliziotti ma con la complicità dell’amico entrambi tentavano di opporre ferma resistenza agli agenti colpendoli ripetutamente e minacciandoli di future ritorsioni nei loro confronti. Il tutto nel disperato tentativo di sottrarsi al controllo.

La perquisizione e la denuncia

La perquisizione personale consentiva di rinvenire, su uno dei due fermati, un caricatore ed un colpo a salve. Invece in un’aiuola poco distante, gli operatori di polizia trovavano la scatola dell’arma con all’interno 46 munizioni 8mm a salve.

I Successivi accertamenti sull’arma, infatti, hanno permesso di verificare che si trattava proprio di una pistola a salve. I malviventi, entrambi 24enni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.