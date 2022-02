Paura a Sabaudia, frontale durante la gara di duathlon: gravi due ciclisti

Paura oggi sul lungomare di Sabaudia a seguito di un grave incidente verificatosi durante la gara del ‘Sabaudia Duathlon Carnevale’. Per cause ancora da accertare due ciclisti si sono scontrati innescando una reazione a catena nella quale sono stati coinvolti anche altri partecipanti. In totale sono 3 gli atleti feriti, due dei quali sono stati portati via in codice rosso con l’ausilio dell’aliambulanza. A seguito dell’incidente la gara è stata sospesa. Oltre ai sanitari del 118, presente sul posto per gli accertamenti anche la Polizia Locale. Per facilitare le operazioni di atterraggio e i soccorsi, il lungomare è stato chiuso al traffico.