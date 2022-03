Premio Internazionale per la Prevenzione Tumori – IX Edizione. Museo Cambellotti di Latina

Un pubblico attento e partecipe ha presenziato il 25 aprile scorso, presso il museo civico Duilio Cambellotti

di Latina, alla consegna del Premio Internazionale per la Prevenzione dei Tumori, IX edizione, indetto

dall’Associazione provinciale LILT di Latina, presieduta dalla dott.ssa Nicoletta D’Erme, supportata dalla

commissione scientifica presieduta dal prof. Domenico Francesco Rivelli, il Comune di Latina e

l’Amministrazione provinciale. Il canto dell’inno nazionale, dopo l’apertura dei lavori affidata alla presidente

di “Donna Più” Annamaria De Cave, ha emozionato tutti i presenti, dando il giusto taglio ad una

manifestazione di alto valore scientifico e di grande impatto sociale.

Il Premio, nato nel 1990 e giunto alla nona edizione, accende i riflettori su personalità di spicco del mondo accademico e della ricerca ma anche aquegli Enti e Associazioni che mettono a servizio della collettività intuizioni, servizi oncologici e iniziative di

rilevo. Già dal logo della manifestazione, il mondo con una freccia puntata verso l’alto, si è voluta

testimoniare la valenza di un Premio della LILT “braccio sociale del Polo Oncologico di Latina” che guarda

costantemente alla prevenzione come arma efficace per sconfiggere il cancro e tutelare le persone.

La presidente della LILT Latina, nel discorso inaugurale, ha ringraziato tutti i partecipanti ricordando la

particolarità dell’edizione di un Premio che, cadendo nel centenario della LILT nazionale, ha voluto

premiare proprio questa Istituzione, la “famiglia LILT”, con le sue 106 associazioni provinciali, i 400

ambulatori, migliaia di volontari e un grande capitano. Un “Premio alla rete e alle sinergie indispensabili per

sconfiggere il cancro”.

Anche l’Attestato d’Onore con medaglia d’oro dato all’università per la sinergia con

la ASL e la LILT è servito a sottolineare che questa intesa vincente ha prodotto frutti innegabili. Stesso

discorso per l’Attestazione all’artista Tiziano Ferro che aiuta la LILT a inondare il territorio di messaggi

sull’importanza della prevenzione.

Il Sindaco Damiano Coletta ha sottolineato il lavoro che la LILT svolge quotidianamente sul territorio, a livello sanitario e socio-culturale. La LILT con i suoi volontari svolge un ruolo importante che goccia dopo goccia porta effetti indiscutibilmente importanti nell’ottica dellaconsapevolezza che la prevenzione dev’essere una modalità di vita. Con la conoscenza e la consapevolezza

si fronteggia una malattia che fino a qualche anno fa nemmeno si osava pronunciare. Rappresentanti di

Provincia e Regione, il dott. Enzo De Amicis e l’Assessora dott.ssa Enrica Onorati, hanno ribadito il plauso ad

un’associazione che lavora con lungimiranza e meticolosità.

Il Premio è un’eccellenza apprezzata a livellointernazionale che in questa nona edizione ha voluto “premiare la squadra”, il saper stare insieme per poter andare avanti nelle scelte da fare e nelle sinergie da mettere in campo. Il coordinatore delle LILT regionali e

ideatore del Premio, dott. Alfredo Cecconi, ha ricordato le motivazioni che hanno portato a rinnovare lo

Statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sottolineando che il punto fondamentale da

perseguire è la prevenzione che evita a tante persone di ammalarsi di cancro.

La moderatrice dell’incontro, la scrittrice, prof.ssa Stefania De Caro, ha quindi introdotto gli interventi a cominciare dalla Direttrice della ASL di Latina dott.ssa Silvia Cavalli già premiata dalla LILT nazionale per aver realizzato un Atto Aziendale

che ha avuto il riconoscimento di tutti, Sindaci, Enti, Istituzioni e Associazioni della provincia per la sua

valenza sociale.

La Direttrice ha ricordato l’importanza della LILT sul territorio con la sua presenza

continuativa e di supporto alla ASL e il valore dei due PDTA posti in essere dalla Breast Unit Aziendale,

premiati con medaglia d’oro.

Due PDTA che sono considerati unanimamente frutto di una continua, lungimirante e proficua intesa tra ASL e Università di cui la Direttrice Cavalli con il prof. Della Rocca è una indiscussa protagonista. Una intesa come sottolineato dalla Direttrice: “che permette a tante donne che sammalano di essere prese in carico e accompagnate anche al di là della diagnosi e dell’intervento

chirurgico”. Il prof. Carlo Della Rocca, portando i saluti della Magnifica Rettrice dell’Università Sapienza di

Roma, la prof.ssa Antonella Polimeni, ha ricordato l’impegno dell’Università Sapienza – Polo Pontino, nel

collaborare con la ASL, gli Enti locali e il volontariato che – ha detto – “hanno accolto i percorsi formativi,

investendo e facendo squadra”. S.E. il Prefetto di Latina dott. Maurizio Falco ha rilanciato l’importanza di

avere obiettivi comuni e di non fermarsi quando si raggiungono, perché l’avanzamento della conoscenza

riduce i timori e sconfigge i mostri. I rischi, le minacce della complessa contemporaneità ci impone di fare

rete, aiutando chi resta indietro. – ha detto- “Benessere e salute sono aspetti che rientrano nei compiti delle

Prefetture, proprio come sicurezza e sviluppo.

La competenza e la conoscenza sono valori civici e stare insieme e fare rete è utile a smontare divisioni e inutili contrapposizioni. Rete e squadra come modello di organizzazione, per guardare con fiducia al domani”.

Nella seconda parte della cerimonia sono stati consegnati Attestati d’Onore con medaglie d’Oro. A Tiziano

Ferro (che ha inviato un messaggio di ringraziamento e saluto, mentre il premio è stato ritirato dal piccolo

Giuseppe sostenitore della LILT). Alla Facoltà di Medicina e Farmacia dell’Università Sapienza di Roma -Polo

Pontino per due PDTA sulla “Presa in carico della donna affetta da tumore della mammella con rischio

eredo-familiare” e sulla “Correzione degli stili di vita nella prevenzione delle recidive e delle metastasi nelle

donne operate di tumore della mammella”, ritirato dal Preside della Facoltà prof. Carlo della Rocca che ha

sottolineato come questi PDTA sono cresciuti con l’esperienza maturata nella Breast e ha ringraziato le

persone che hanno reso possibile lo sviluppo di questi percorsi, il prof. Fabio Ricci, le prof.sse Antonella

Calogero e Frida Leonetti, le dott.sse Alba Di Pardo e Roberta Parisella.

Al prof. Francesco Schittulli presidente della LILT Nazionale consegnato dal Prefetto Falco. Grande emozione al momento del ritiro del Premio Internazionale per la Prevenzione dei Tumori IX Edizione, consegnato dalla D’Erme alla LILT

Nazionale, rappresentata dalla vice presidente Concetta Stanizzi e dalle rappresentanti dei giovani Claudia

Scipioni e Lucilla Gatta.

Al termine della serata la Lettura Magistrale del Prof. Francesco Schittulli su: “La prevenzione è l’arma

vincente contro il cancro”. Dati alla mano ha dimostrato come il cancro resta la prima causa di morte in

Italia e che l’attenzione mediatica data alla pandemia negli ultimi anni ha gettato nel panico chi, per non

morire di Covid, evitava screening e visite peggiorando qualità e quantità di vita in caso di insorgenza del

tumore. Le diagnosi sono state più tardive, gli interventi più demolitivi e meno conservativi come invece è

auspicabile. Bisogna riprendere in mano la situazione per non ricadere negli errori del passato,

sottovalutando la prevenzione e la ricerca, quindi gli investimenti nella Sanità.

Nel 2021 abbiamo avuto 181mila decessi per cancro: il doppio rispetto agli anni precedenti alla pandemia.

Il tumore al seno resta il primo tumore per incidenza e il big killer per le donne, mentre sempre difficile è la

guaribilità del cancro al pancreas. In sintesi un richiamo forte alla cultura della prevenzione, della diagnosi

precoce e della ricerca scientifica, le vere armi a disposizione per sconfiggere il cancro.