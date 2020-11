Sabaudia: colpito alla testa e ridotto in gravi condizioni per 30 euro

Nella giornata di oggi a Sabaudia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, hanno tratto in arresto S.S. 56 enne e denunciato in stato di libertà S.M. 29 enne entrambi di nazionalità indiana per il reato di rapina e lesioni gravissime.

I due, unitamente ad un terzo complice allo stato ignoto, bloccavano un loro connazionale mentre si trovava a bordo della propria bicicletta e dopo averlo minacciato si sono fatti consegnare la somma di euro 30, colpendolo alla testa con un pezzo di ferro al fine di assicurarsi la fuga.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di trarre in arresto in flagranza uno dei malfattori e di rintracciare successivamente presso propria abitazione l’altro complice. Nella circostanza la vittima è stata trasportata presso l’ospedale di Terracina (LT) dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida da parte dell’A.G. inquirente