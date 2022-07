San Felice Circeo TTS Street Food dal 14 al 17 luglio 2022

Dal 14 al 17 luglio, dopo il grande successo dello scorso anno, la flotta del TTSFood

tornerà a San Felice Circeo, icona del litorale Laziale. A pochi passi dal mare, ai

piedi della Maga Circe, 25 Street Chef si daranno battaglia tra padelle, fornelli e

bracieri. Posizionati a cerchio, lungo tutto il perimetro interno della pineta (Piazza

Italo Gemini), situata nel cuore del Circeo, sotto l’ombra dei maestosi pini verrà

allestito il più grande ristorante street food mai organizzato nell’Agro Pontino.

Un’occasione da non perdere per una piacevole passeggiata alla ricerca del piatto più

interessante. Potrete rilassarvi al fresco, comodamente seduti nei tanti tavoli messi a

disposizione, ascoltando buona musica. Verranno offerti momenti di spettacolo per

grandi e piccini, live music, artisti circensi e fire show. L’allestimento

illuminotecnico creerà un’atmosfera fiabesca dove le parole d’ordine saranno solo

due… buon cibo e tanto divertimento. La Pineta di San Felice Circeo si trasformerà

in un villaggio dai mille profumi e colori, una location unica che regalerà momenti di

spensieratezza, benessere e soprattutto tanta fame…

Il villaggio aprirà alle 17:00 per iniziare con ottimi aperitivi, spritz, mojito e cuba

libre accompagnati da ottima musica e fritti caldi.

COSA TROVERETE?

Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche

cucine estere: Hamburger goumet (frollatura Dry Aged); panini con Scottona

sfilacciata; Arrosticini di pecora alla brace; Patata twister con vari condimenti;

Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno, salmone e pesce spada. Dalla Puglia,

bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata.

Da Roma il mitico carciofo alla giudia, non potrà mancherà sua maestà la porchetta,

ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli,

arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine;

Dalla Basilicata il caciocavallo impiccato con peperone crusco. La vera pizza fritta

ceccanese con vari condimenti. L’originale puccia pontina appena sfornata.

CUCINE DAL MONDO…

Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero stupirvi! Come nelle

vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di

maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos

e margarita; mentre dal Vietnam, vi portiamo il vero street food vietnamita con

padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên. Per attraccare poi in Spagna

assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone,

accompagnata da sangria artigianale. Dal Brasile hamburger e spade di Picanha alla

brace accompagnata con salse originali.

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al

momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio.

Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

E DA BERE…?

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la

birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza.

Inoltre, il chiringuito di Bollicine, proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, frutta e

ottimi cocktail estivi. Vermentino ghiacciato, ma anche rossi corposi e bollicine.

Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le

nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood!

Saranno 4 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi

e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Giovedì 14 dalle 17:00 alle 24:00

Venerdì 15 dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 16 dalle 17:00 alle 24:00

Domenica 17 dalle 17:00 alle 24:00

INGRESSO LIBERO!

Ricordiamo a tutti i partecipanti che all’interno dell’evento troverete gel igienizzante

per mani e personale qualificato. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati

costantemente.

Vi aspettiamo!!!

info@ttsfood.it

www.ttsfood.it

TTS Food è un format di Mela Eventi

www.melaeventi.it

info@melaeventi.it

pagina Facebook: ttsfood

pagina Instagram: tts.food

canale Youtube: tts food