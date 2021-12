Sermoneta – Medicina di genere tra presente e futuro. Cerimonia per I 40 anni di Lilt a Latina

A chiusura del 2021, anno del quarantennale di vita della LILT Provinciale di Latina, è stata

organizzata a Sermoneta una mattinata molto particolare che, nonostante le restrizioni di pubblico,

legate alla pandemia da Covid, è stata ricca di emozioni e di buoni auspici. “40 anni – ha detto

S.E. il Prefetto Maurizio Falco – rappresentano l’età della maturità per continuare con l’umiltà e la

competenza dei volontari (sia medici che non), il cammino finora portato avanti con successo e

grandi soddisfazioni”. Un cammino lungo e articolato, ben narrato dal dottor Alfredo Cecconi,

coordinatore delle LILT del Lazio, che nell’intervento ne ha sottolineato le tappe fondamentali,

dalla costituzione (21 maggio 1981) ai nostri giorni. Ne è venuto fuori il ritratto di una LILT

pontina che desidera ancora cambiare, condividere, essere sempre meno latinocentrica e guardare

“al di fuori” sebbene nell’ottica della “disciplina dello stare insieme”.



“E’ una giornata importante – ha detto la dott.ssa Nicoletta D’Erme, figlia di Ermanno, uno dei

fondatori della LILT Latina, ricordato ieri, a 25 anni dalla morte, come “operatore straordinario,

vice presidente del Consiglio Direttivo dal primo giorno di istituzione della Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori Pontina” – che diventa punto di partenza per iniziative ulteriori da

promuovere e organizzare lungo l’intera provincia”. La LILT – come ha aggiunto la Sindaca di

Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, è una “grande famiglia di volontari e operatori sanitari con

competenze umane oltre che mediche, operanti in strutture che, nell’ospedale Santa Maria Goretti,

rappresentano delle eccellenze della Sanità pubblica. Fra tutte cito la Breast Unit diretta dal dottor

Carlo De Masi e dal prof. Fabio Ricci, nostro Cittadino Onorario di Sermoneta”. In quest’ottica i 40

anni celebrati, insomma, “sono pochi e tanti allo stesso tempo”, costellati di importanti attività per

la ricerca, la prevenzione oncologica, l’assistenza, la vicinanza alle famiglie, la riabilitazione delle

donne operate al seno, le borse di studio per giovani medici, il Premio Internazionale per luminari

della scienza, l’impegno ad intercettare le istanze della popolazione, i convegni di formazione,

divulgazione, informazione capillare. “Cultura, conoscenza, sostegno”, tre parole coniugate sempre

con entusiasmo e zelo dalla LILT pontina il cui contributo alla causa dell’Associazione Nazionale

(che compirà 100 anni nel 2022) è stato sempre ampiamente riconosciuto.

Non a caso a Latina venne istituito il III Registro Tumori d’Italia e, nel 1987, individuata in

Sermoneta la “Città laboratorio”, così come nel 2015, a Gaeta, fu inaugurata la sede della prima

delegazione LILT in una città non capoluogo di provincia (presente il Responsabile dott. Rosario

Cienzo). “E’stato importante festeggiare oggi questo quarantennale – ha concluso la

dott. Silvia Cavalli, Direttrice Generale della ASL di Latina – la LILT è realtà solida, vicina alle

persone, riconosciuta per il suo significativo e articolato lavoro che, coniugando sentimento e

partecipazione a cultura e competenza, ha fatto la differenza per livello qualitativo, anticipando

spesso orientamenti dominanti o leggendo bene stimoli provenienti dalla comunità scientifica”.

La mattinata, aperta dall’assessore alla Sanità di Sermoneta dott,ssa Sonia Pecorilli e da un incontro

su la “Medicina di Genere: Tra Presente e Futuro”, presentato dalla scrittrice – docente

Stefania De Caro, cui sono stati relatori la dott.ssa Rita Salvatori, Vicepresidente dell’Ordine dei

Medici di Latina, i dott.ri Roberto Tozzi, Luigi Rossi e Susanna Busco, Dirigenti della ASL di

Latina e con i moderatori la prof.ssa Antonella Calogero, il prof. Fabio Ricci e la Presidente

Nicoletta D’Erme, si è conclusa con la consegna di riconoscimenti da parte della Città di Sermoneta

a due operatori della Breast Unit, la Case Manager Marcella Schembari e il Coordinatore

Evangelista Fusco, alla sig.ra Olga Censi vedova D’Erme e alla decana dei volontari LILT di Latina

Angela Di Furia.

Un Omaggio speciale da parte della Sindaca Giovannoli è stato consegnato alla presidente D’Erme,

un manifesto del 1987 che annunciava la prima iniziativa congiunta tra la LILT e il Comune di

Sermoneta. La cerimonia, alla presenza di numerose realtà Associative provinciali, del Questore

di Latina dott. Michele Spina, del Comandante provinciale dell’arma dei Carabinieri Colonnello

Lorenzo D’Aloia e del delegato della Guardia di Finanza, si è conclusa con la consegna di “Attestati

di Benemerenza” con il Patrocinio morale del Presidente Nazionale della LILT Prof. Francesco

Schittulli, alla Sindaca della Città di Sermoneta Giuseppina Giovannoli: “Per aver reso partecipe la

comunità locale quale Città Laboratorio per la prevenzione e la lotta contro i tumori, unitamente alla

LILT provinciale di Latina, attraverso la costante azione civica e sociale”, alla Direttrice Generale

della ASL di Latina Dott.ssa Silvia Cavalli: “ Per l’incoraggiamento rivolto alla LILT provinciale di

Latina, nel quarantennale di vita associativa, di continuare la collaborazione con la ASL nella lotta

contro i tumori e per l’apprezzata svolta che ha impresso all’Atto aziendale a sostegno della

popolazione a più marcato disagio sociale”, a S.E. il Prefetto di Latina dott. Maurizio Falco:

“ Per la costante attenzione riguardo alle tematiche della salute in terra pontina e per la vicinanza

istituzionale ed umana rivolta alla LILT provinciale di Latina, da quaranta anni braccio sociale del

Polo Oncologico Giorgio Porfiri”. In sintesi una giornata indimenticabile nella Città di Sermoneta

uno dei più bei “Borghi d’Italia”.