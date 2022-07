Sezze, presentazione del libro “Philoumene”: poesie di Salvatore Rossella. Ricavato devoluto alla lotta contro il tumore al seno

ONORARE le STORIE delle PAZIENTI: “PHILOUMENE”. Poesie di Salvatore Rossella.

Il ricavato devoluto alla lotta contro il tumore al seno.

Domenica 10 luglio dalle ore 18, presso Arduini Delizie Setine, in Via Cavour di Sezze si terrà la presentazione di “Philoumena”

– Ed. deComporre Edizioni, silloge poetica di Salvatore Rossella, a cura della stessa casa editrice, di Passpartout e ANDOS Comitato Sezze

Dal dolore si può rinascere, insieme. Per questo SALVATORE ROSELLA, giovane

docente appassionato di letteratura e teatro e residente a Sezze, ha scritto e

pubblicato di recente la silloge: Philoumene (Filomena), animato dall’anelito di

rinascita insieme alla madre Maria Filomena Gori, volata in cielo solo un anno fa.

Si tratta di una sorta di dialogo tra madre e figlio, che “attraversa le porte della vita e

della morte, unito da un filo di sangue e volontà: la volontà di fare del bene,

destinando il ricavato delle vendite del libro alla ricerca contro il cancro al seno, in

particolare alle attività di prevenzione e sostegno alle donne che si ammalano”.

Beneficiarie saranno, di presentazione in presentazione, le associazioni di

volontariato che sono parte integrante della Breast Unit della provincia di Latina,

diretta dal prof. Fabio Ricci, che parla di questo evento come di chiaro esempio della

cosiddetta “Medicina Narrativa”, riferendosi alla metodologia messa in atto dalla

prof.ssa Rita Charon della Medical School della Columbia University di New York.

Ed è proprio per questo che l’iniziativa ha ricevuto il plauso della dott.ssa Silvia

Cavalli, Direttrice Generale della ASL di Latina che ha dichiarato:

“La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere ed

integrare i punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura,

ci offre l’occasione di contestualizzare dati clinici e focalizzare i bisogni dei pazienti.

Il corpo che si ammala racconta una storia, saperla ascoltare ci permette di superare

i tecnicismi degli algoritmi decisionali, creando una relazione di affiliazione tra

l’equipe sanitaria, i pazienti e i familiari”.

La prima presentazione del volumetto non poteva che nascere e concretizzarsi a

Sezze, città dove risiede l’autore, grazie a due Associazioni che ne hanno da subito

condiviso profondamente l’essenza: la “PassePartout”, composta prevalentemente

da giovani artisti e il Gruppo Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

(ANDOS) di Sezze, Presidente Anna Maria De Renzi, donna appassionata ed

instancabile nella difesa dei diritti delle donne affette da tumore al seno e nel

potenziamento delle strutture territoriali destinate a questa malattia;

senza dimenticare ovviamente – come scrive Rosella su Facebook – la: “generosità e

la professionalità di deComporre Edizioni, che ha sostenuto e reso possibile la

pubblicazione del libro”.

Durante la serata sarà possibile acquistare la silloge, già disponibile sul sito della casa editrice:

www.decomporredizioni.it e su IBS.it