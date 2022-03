Si finge medico per palpeggiare le pazienti: condannato a 4 anni

Era un tecnico di radiologia ma si spacciava per medico abusando delle pazienti che si recavano nel suo ambulatorio. Oltre agli abusi il finto medico talvolta effettuava anche delle riprese, realizzando dei veri e propri video pornografici. Le sue pazienti erano ovviamente tutte all’oscuro circa la sua vera professione fino a quando la verità non è venuta a galla. Il giudice per l’udienza premilinare del Tribunale di Roma, Corrado Cappiello ha condannato a 4 anni e 2 mesi Roberto De Vita, 60enne di Latina arrestato a gennaio dell’anno scorso.

Leggi anche: Latina. Abusi sessuali sulla figlia e botte alla moglie: arrestato 55enne

Si finge medico per palpeggiare le pazienti: i fatti

Le indagini sono iniziate a partire dalla denuncia di una delle vittime. La giovane, minorenne, era andata al poliambulatorio per una radiografia ma aveva notato degli atteggiamente sospetti nell’uomo che si era presentato come medico arrivando anche a palpeggiarla. La giovane disse anche di aver avuto l’impressione che il medico stesse riprendendo tutto con il telefonino. I sospetti sono purtroppo divenuti reali quando la Squadra Mobile — durante la perquisizione nella casa dell’uomo — ha sequestrato telefoni e computer, al cui interno sono stati trovati filmati di donne minorenni e non.

Secondo i Pubblici Ministeri l’uomo avrebbe l’uomo avrebbe abusato sessualmente di 8 pazienti tra cui due di soli 17 anni, sia negli abulatori dell‘Asl di Latina che in quelli di Sabaudia. Ma non solo. L’uomo è anche accusato di aver filmato di nascosto due tirocinanti mentre si spogliavano per indossare il camice.

La condanna, l’interdizione e il risarcimento

Come detto, Roberto De Vita è stato condannato a 4 anni di reclusione. Oltre alla reclusione per l’uomo è scattata anche l’interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla curatela e all’amministrazione di sostegno; interdetto per 5 anni dai pubblici uffici e in perpetuo nelle scuole di ogni ordine e grado. Interdetto dalla professione per due anni e 8 mesi, De Vita dovrà inoltre procedere al risarcimento di due 17enni di Latina e San Felice Circeo, una 19enne di Aprilia, una 24enne di Latina, una 21enne di Latina, le due tirocinanti di Latina e Pontinia e l’Asl di Latina.