Terracina, furibonda rissa tra giovani, spunta anche una pistola ad aria compressa: fuggi fuggi all’arrivo dei Carabinieri

Rissa sul lungomare a Terracina tra ragazzi, recuperata anche una pistola giocattolo. La scorsa notte i Carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti sul lungomare Circe dove si era verificato un acceso litigio tra un gruppo di ragazzi. Questi ultimi, alla vista del personale dell’arma dei carabinieri, sopraggiunto tempestivamente per sedare gli animi, si sono dati ad una precipitosa fuga, abbandonando sul posto una pistola ad aria compressa cal. 50 recuperata e sequestrata dagli operanti. Sono in corso accertamenti per far luce sull’accaduto.

