Tragico incidente stradale a Fondi, muore il 28enne Davide Tenore

Fondi, due vittime in un giorno nell’Agro Pontino. Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita, quattro veicoli coinvolti.

Continuano le vittime nel Pontino. Nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 28 anni ha perso la vita a Fondi, un incidente che vede protagoniste 4 vetture, tra cui un furgone e una Porsche, si è rivelato fatale. Nella carambola dei mezzi ad avere la peggio è stato il giovane Davide Tenore. Il quale è stato prima estratto dalle lamiere delle auto e poi portato immediatamente al San Camillo tramite le operazioni congiunte del 118.

Coinvolta anche l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare. Diversi sono gli incidenti in questo periodo sempre nello stesso tratto. Un’altra vittima, invece, si registra nella zona di Aprilia. Allo svincolo 52. Sempre a causa di un incidente. L’uomo aveva, in questo caso, 52 anni. Non si fermano intanto i messaggi di solidarietà per il ragazzo di 28 anni, anche perchè molti immaginano la dinamica del sinistro mortale. Visto che quel tratto di strada aveva già dato problemi.

Incidente stradale a Fondi: perde la vita un 28enne

Il Lazio si conferma maglia nera per quanto concerne gli incidenti stradali: si chiude un 2023 in calo rispetto allo scorso anno, ma comunque nefasto per quanto concerne le vittime della strada. In aumento l’omicidio stradale, ma è diverso dagli incidenti mortali, per via della situazione colposa. La gravità resta la stessa, in termini di danno, a cambiare è la dinamica. Le strade del Lazio restano sotto la lente d’ingrandimento.

Non si fermano, infatti, le campagne di sensibilizzazione e pubblicità progresso. La prudenza sulla strada non è mai troppa, ma dalle parole ai fatti spesso c’è un abisso. Un punto di non ritorno per molti. Troppi, a giudicare dai numeri che devono rimanere non solo cifre, ma anche e soprattutto spunto di riflessione.