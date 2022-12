Aeroporto di Fiumicino: nuove assunzioni per gli addetti alle pulizie

L’aeroporto di Fiumicino, sotto Aeroporti di Roma (ADR), apre a nuove assunzioni per il personale. Si cercano, infatti, nuove figure che andranno a ricoprire il ruolo di addetti alle pulizie all’interno dei locali aeroportuali. La realtà aeroportuale ha ufficializzato le nuove assunzioni attraverso un annuncio di lavoro, in cui specifica in maniera chiara come presentare le candidature degli interessati e soprattutto le caratteristiche ricercate dalla società.

L’aeroporto di Fiumicino assume nuovi addetti alle pulizie

Anzitutto, va specificato il ruolo dell’addetto delle pulizie all’interno dell’Aeroporto più grande di Europa. Qui, il lavoratore dovrà curare tutti gli aspetti inerenti il decoro e la pulizia delle aree pubbliche della realtà aeroportuale, come possono essere i bagni per i viaggiatori, le sale d’imbarco, le sale partenze con i loro arredi, garantire il riordino e l’igienizzazione dei locali aeroportuali e dei vari ambienti che vanno a comporre questo immenso luogo.

ADR, in questa particolare occasione, cerca personalità che abbiano già avuto esperienza nelle pulizie, soprattutto nei rami dei luoghi pubblici. Il candidato ideale, quindi, deve saper muoversi all’interno di grandi spazi come aeroporti, centri commerciali, ospedali o strutture analoghe, mostrando di possedere anche una grane cura per il cliente. Tra le principali attività che verranno richieste al lavoratore assunto, ci sarà il corretto utilizzo delle procedure di sanificazione contro il Covid-19, l’utilizzo di prodotti e strumenti utile alla pulizia dei luoghi, il mantenimento dell’igiene all’interno degli ambienti. Quest’ultimo, rispettando le tipologie di intervento da realizzare e l’ambiente dove avverranno, rispettando gli standard predefiniti da chi dirige i lavori.

Le conoscenze del candidato per questo lavoro

Il candidato ideale dovrà saper riconoscere le principali tipologie di prodotti per la pulizia, l’igiene degli spazi e gli ambienti. Di questi, dovrà saperne individuare caratteristiche, proprietà e possibili ambiti in cui utilizzare tali materie. Dovrà saper adottare le procedure di ripristino dell’equipaggiamento e conoscere le modalità per mantenere in ordine le apparecchiature e gli strumenti in uso. Inoltre, dovrà saper mettere in pratica comportamenti virtuosi per la gestione dei rifiuti e tutto ciò che proviene dagli scarti per l’intervento legato alla pulizia.