ArteCorpo, la Scuola di Formazione per massaggiatori: tutti i corsi per diventare un professionista del settore

La crisi energetica, l’inflazione, le bollette e, tra le altre cose, ci si mette anche il lavoro. Uno stress continuo, ci vorrebbe quasi un massaggio al giorno per poter affrontare questo nuovo anno lavorativo. Sì, perché l’estate è ormai solamente un vago ricordo sepolto dalle temperature che iniziano a calare a vista d’occhio. Anche coloro che di solito posticipano a settembre il loro relax sono già ritornanti alle loro scrivanie da diverse settimane, e stanno vivendo quel difficilissimo periodo di transizione che porta ad un nuovo inizio.

Siete in cerca di un nuovo lavoro?

E inoltre, come attestano i numeri in Italia, non tutti sono così ”fortunati”, perché c’è chi lavoro non riesce proprio a trovarlo. Il mercato, in moltissimi settori, è in crisi e i lavori tradizionali totalmente saturi. Cosa fare? Certo, anche in questo caso un bel massaggio per schiarirsi le idee non farebbe male. Ma se, invece, quello stesso massaggio diventasse un’opportunità di lavoro? Ma come? Diventando un professionista dei massaggi grazie a dei corsi specifici ed accreditati! Continuate a legger per scoprire qualcosa in più su questa grande occasione.

Nuove opportunità di formazione

Certamente quello che si fa quando ogni via è preclusa: tracciarne un’altra, e coltivare un nuovo bacino di clienti. Una nuova importante professione sta pian piano emergendo, e certo, in questo caso, il mercato è ampiamente libero proprio perché ”vergine”. Si tratta dell’ambito dei massaggi professionali! Curiosi no? Continuate a leggere per scoprire questa occasione unica!

I corsi certificati ArteCorpo per diventare professionisti nel settore

Dunque, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro e di un corso per specializzarvi in un settore in continua crescita e dalle ampie possibilità lavorative, il corso della Scuola di Massaggio ArteCorpo fa proprio al caso vostro. Questo corso che si tiene a Milano promosso da ArteCorpo è un vero e proprio percorso di crescita professionale che vi renderà in grado di diventare un vero e proprio professionista del settore. Ma in realtà sarebbe più opportuno parlare al plurale, perché di corsi ce ne sono per tutti i gusti e le esigenze. Il primo di cui vogliamo parlavi, inizia proprio nel mese di ottobre.

Corso di massaggio tradizionale

Da sabato 8 Ottobre 2022 è in arrivo il corso base della proposta di ArteCorpo, fondamentale per chi voglia approcciare il mondo del massaggio fisiologico tradizionale ed acquisire le competenze teorico-pratiche del rinomato “massaggio svedese”.

Il corso comprende, tra le altre cose, anche le tecniche classiche del massaggio muscolare, connettivale e linfodrenante con cenni di bioenergetica, in una visione insieme funzionale ed olistica del corpo umano. Al superamento della prova finale è previsto il rilascio del Certificato di Formazione in Massaggio.

Corso di Massaggio Olistico-Bioenergetico Ma ottobre non è l’unico mese dedicato. A partire da sabato 29 aprile 2023, infatti, ci sarà anche il Corso di Massaggio Olistico-Bioenergetico. Nel dettaglio, il corso condurrà gli allievi nell’apprendimento pratico delle tecniche e delle sequenze di lavoro tipiche del massaggio olistico ad indirizzo bioenergetico e delle principali pratiche di rilassamento corporeo, come d esempio la respirazione guidata, gli esercizi bioenergetici, e molto altro ancora. In una visione olistica della persona, verranno affrontati inoltre i fondamenti della Bioenergetica di A. Lowen, le ricerche sui linguaggi corporei di A. Montagu e le basi della Teoria dei Meridiani. Il corso tratterà infine dell’uso degli oli essenziali nell’ambito del massaggio aromaterapico. Corso di Massaggio Riflessogeno del Piede – 1° livello I piedi sono tra le cose più importanti del nostro corpo, perché sorreggono tutto il nostro peso e le nostre faticose giornate. Per questo, nei massaggi si pensa soprattutto a loro. A partire da Sabato 24 giugno 2023, ci sarà anche il corso di Riflessologia Plantare 1° Livello cheprocede dagli studi sulla Teoria Zonale del dott. W. Fitzgerald e dalle ricerche sui riflessi della fisioterapista americana E. Ingham per introdurre gli allievi alle principali tecniche della Riflessologia del piede. Per un’efficace pratica di questa disciplina olistica millenaria, gli allievi apprenderanno le basi della struttura anatomica del piede, dei principali sistemi corporei ed esso correlati nonché le tecniche di base di rilassamento, manipolazione e trattamento delle diverse zone riflessogene. Al superamento della prova finale è previsto il rilascio dell’Attestato di Qualifica in Riflessologia Plantare ai sensi della L. 4/2013. ORE CERTIFICATE: 50 (crediti aula+pratica+studio)

Corso di Massaggio Muscolare Sportivo

Infine, chiudiamo la nostra rassegna con il Corso di Massaggio Muscolare Sportivo che prenderà avvio sabato 27 aprile 2024.

Di cosa si tratta? Il corso, articolato in una serie di incontri tematici teorico-pratici, procede dagli studi sulla Biomeccanica applicata al gesto sportivo e dalla Teoria dell’Allenamento per introdurre gli allievi ad una applicazione consapevole ed efficace delle principali tecniche di Massaggio Sportivo. Al superamento della prova finale è previsto il rilascio dell’Attestato di Formazione in Massaggio Muscolare Sportivo, ai sensi della L. 4/2013.