Assunzioni Esselunga, si cercano 400 persone: requisiti e come candidarsi

Il 2023 si è aperto con dati positivi sul lavoro e un generale aumento delle opportunità di lavoro in diversi settori. Tra questi il settore della grande distribuzione offre svariate possibilità, come lavorare in Esselunga. La nota catena di supermercati è infatti alla ricerca di circa 400 ragazzi e ragazze appena diplomati o laureati, senza troppi requisiti. Per candidarsi però non c’è molto tempo.

Le nuove assunzioni in Esselunga

La scadenza è vicino, ma c’è tempo ancora un po’ di tempo, almeno fino a domenica 26 febbraio 2023 per inviare le candidature. Queste, selezionate, permetteranno di accedere a un incontro online che si terrà l’8 marzo, un open-day online per entrare in contatto con i candidati. La ricerca di personale è in ogni caso localizzata e infatti è prevista per la Regione Lombardia, nei tanti supermercati della catena Esselunga che coprono il territorio. Ecco quali sono i profili ricercati, i conseguenti requisiti richiesti e come fare domanda per candidarsi e lavorare in Esselunga.

Esselunga è la ricerca di personale giovane, da inserire all’interno di profili quali allievi responsabili, addetti alle vendite e specialisti nei reparti freschi (gastronomia, macelleria, panetteria, pescheria). Si trattano di figure che permettono l’accesso a una carriera con possibilità di crescita all’interno della nota catena di distribuzione alimentare, presente su tutto il territorio italiano. Il lavoro dei 400 nuovi assunti prevede un iniziale corso di formazione necessario, oltre all’esperienza sul campo, per iniziare un percorso di crescita professionale e raggiungere anche ruoli di responsabilità all’interno dei vari negozi.

Si tratta quindi di un processo formativo con l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari per la gestione in autonomia – si inizia il percorso accompagnati da un tutor – dei reparti e la formazione sarà quindi tanto in aula, quanto sul campo. Proprio per questo i neo assunti saranno subito inseriti all’interno dei negozi attraverso la Scuola dei mestieri Esselunga.

I requisiti

I requisiti non sono molti, proprio perché l’intento è quello di formare sul campo i neo assunti. Tra i requisiti troviamo quindi:

Diploma o laurea;

Predisposizione alla relazione con la Clientela;

Attitudine all’ascolto e alla mediazione;

Doti di leadership e team working;

Capacità di analisi e problem solving operativo;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come candidarsi

L’agenda Esselunga permette di inviare in qualsiasi momento una candidatura spontanea, ma in particolare l’obiettivo dell’azienda è quello di potenziare l’organico nei negozi della Lombardia. Le province su cui si focalizza la ricerca sono: Milano, Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese. Sono queste le zone dove c’è più urgenza di personale. Candidarsi a una posizione in Esselunga è semplice. Infatti per partecipare ai colloqui sarà necessario prima registrarsi al sito https://esselungajob.it/ e in seguito iniziare la ricerca delle “posizioni aperte”.

Ricerca può avvenire attraverso alcuni criteri, come la zona o il settore di competenza e il ruolo, ma in ogni caso una volta scelta la posizione aperta a cui si vuole fare richiesta, basterà cliccare sul tasto “Candidati ora” e seguire la procedura. L’iter di selezione si svolgerà attraverso video-presentazioni e video-colloqui con i reclutatori di Esselunga. Se i requisiti della domanda sono confermati, si riceverà un’e-mail con tutte le informazioni per proseguire altrove (in video conferenza) i colloqui.