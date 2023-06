Assunzioni insegnanti di sostegno senza concorso? Le ultime novità

Si torna a parlare di assunzioni degli insegnanti di sostegno in Italia. Una nuova ipotesi prende piede in Italia, ovvero quella di assumente nuovi docenti di sostegno nelle scuole senza passare dal concorso. A patto, però, che abbiano determinati requisiti professionali. Per ora, tale soluzione sarebbe stata approvata dal Governo Meloni, considerato pure il basso numero d’insegnanti di sostegno nelle cattedre di tutta Italia.

Insegnanti di sostegno assunti senza concorso in Italia

Secondo le regole pensate dal Governo Meloni, ci sarebbero delle assunzioni dirette dalle GPS di prima fascia. Le assunzioni però vedranno un criterio di fondo: gli insegnanti di sostegno devono avere la specializzazione per non effettuare il concorso. L’ufficialità di questo cambio di rotta storico nella scuola, è arrivata grazie alla conversione in legge del decreto Pubblica Amministrazione.

Come cambiano le assunzioni con il Governo Meloni?

Per l’anno scolastico 2023/2024, le assunzioni degli insegnanti di sostegno all’interno delle scuole italiane avverranno senza il concorso. A spiegare questa svolta storica, è il decreto Pa n. 44 del 22 aprile 2023. La legge, come si può leggere, spiega che la legge pone delle “disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.

La nuova immissione nel ruolo di insegnante di sostegno

Andando a studiare bene la nuova legge del decreto Pubblica Amministrazione, questa sarà una proroga nell’immissione del ruolo a insegnante di sostegno. Saranno assunzioni a tempo indeterminato, dove si partirà dalle prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze legate ai posti per il servizio di sostegno. Tale legge, inoltre, disciplinerà anche la figura di quei docenti abilitati all’estero.

Le assunzioni a tempo indeterminato

Per chi si troverà nella fascia del GPS, le assunzioni degli insegnanti di sostegno avverrà a tempo indeterminato. Per chi vorrà essere assunto come insegnante di sostegno anche per il prossimo anno, non bisognerà svolgere nessun tipo di concorso. Bisognerà al contrario possedere la specializzazione, ottenibile al termine del percorso del Tirocinio Formativo Attivo, meglio conosciuto come TFA.

Cos’è il TFA?

Dal 2017, s’intende per TFA un percorso di formazione a pagamento. Tale percorso didattico e pedagogico, permette di specializzarsi per l’insegnamento ai posti di sostegno. L’insegnante che conseguirà questo tipo di specializzazione, può ambire alle scuole di tutti gli ordini e grado. Tutto ciò, però, a patto che si superi un concorso di ammissione.

Come verranno assunti gli insegnanti di sostegno?

Gli insegnanti di sostegno, in questo caso, verranno assunti già a partire dalla fine del percorso legato al TFA. Infatti, per loro non sarà necessario procedere a un ulteriore concorso abilitante. Tutti gli specializzanti, infatti, verranno inseriti nella prima fascia del GPS. Nel ruolo di insegnanti di sostegno, nel pratico, saranno già attivi a partire dal mese di settembre 2023. Avranno un contratto determinato e per i posti che residuano dalle assunzioni.