Azienda assume personale, stipendio da 2.000 euro al mese: requisiti e come candidarsi

Imprenditore italiano non riesce a trovare personale per la sua azienda nonostante i numerosi benefit messi a disposizione dei lavoratori. Al centro della vicenda un imprenditore italiano attivo nel settore dei trasporti, ramo quest’ultimo che – nonostante l’ottimo stipendio, in contratto regolare e diversi benefit – sembrerebbe non riuscire ad ottenere un’ampia udienza di lavoratori. A segnalare la difficoltà è l’azienda pugliese con sede a Monopoli Plastic Puglia Srl, leader nel settore dell’irrigazione a goccia.

Imprenditore pugliese non riesce a trovare personale per la sua azienda

Il proprietario dell’azienda è l’imprenditore Vitantonio Colucci che ha denunciato – durante un’intervista al Corriere del Mezzogiorno – la difficoltà riscontrate da almeno sei mesi nella ricerca di personale, nonostante l’ottima fama dell’azienda. Ecco i profili ricercati dalla Plastic Puglia: meccanici, elettricisti, carpentieri, autisti e manovali generici. La figura maggiormente difficile da trovare all’interno di quella elencata sembra essere quella degli autisti. L’azienda paga 1.600 -1.700 euro al mese che possono arrivare anche a 2.200 euro considerando gli straordinari o le trasferte per gli autisti. È previsto inoltre l‘inserimento immediato con regolare contratto. Vediamo adesso quali sono le posizioni aperte all’interno di Plastic Puglia, i requisiti richiesti e le modalità di inoltro della domanda.

Profilo ricercato e domanda

‘Siamo alla ricerca prevalentemente di autisti in possesso di patenti C+ CQC disponibili alla mobilità nazionale per trasportare merci fino al luogo di destinazione. Si tratta di spostarsi specialmente nel Mezzogiorno, si rientra a casa tutte le sere’ spiega Colucci. Nell’ultima assunzione effettuata sono stati assunti 10 autisti ma ne servirebbero almeno altri dieci. Come fare, dunque, per inviare la propria candidatura? Per inoltrare l’istanza occorre visitare il sito www.plasticpuglia.it e nello specifico inviare una mail all’indirizzo indicato nella sezione contatti. In alternativa, è possibile compilare il modulo con tutti i propri dati specificando nell’oggetto la posizione per la quale ci si sta candidando.