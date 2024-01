Bandi di lavoro 2024: ecco i concorsi e dove fare domanda

C’è l’Agenzia delle entrate, il ministero della Giustizia, ma anche l’Inps e oltre 17mila assunzioni nella pubblica amministrazioni. Il 2024 sarà un anno con tante date da segnare quanto a concorsi pubblici e bandi per cercare lavoro.

Centinaia di posti al ministero, oltre 500 all’Inps e 17mila nella pubblica amministrazione. Per chi è in cerca di lavoro ad anno nuovo, sono tantissimi i bandi di concorso da tenere sott’occhio per candidarsi. Dalle Forze Armate all’Ata, ecco una lista di quelli da non perdere a partire da gennaio 2024.

I concorsi pubblici da non perdere nel 2024

Concorso per Agenzia delle entrate nel 2024

I concorsi che verranno banditi dall’Agenzia delle Entrate sono quelli previsti dal piano dei fabbisogni del personale per il 2024 a cui si aggiungono i bandi inizialmente previsti nel piano per il 2023 ma non ancora usciti.

Ecco quali sono i profili professionali:

funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti (previsto per il 2023 che scala al 2024);

(previsto per il 2023 che scala al 2024); funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica (previsto per il 2023 che scala al 2024);

funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo risorse umane ;

funzionari tecnici;

dirigenti di seconda fascia.

Concorsi Inps 2024

Una delle selezioni pubbliche più attese nel 2024 è il concorso INPS per diplomati che mette a disposizione 585 posti di lavoro. I vincitori saranno assunti in area B mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. sono più di 10 anni che INPS non indice concorsi rivolti a diplomati. Ovviamente a questo nuovo concorso potranno accedere anche i laureati in quanto il diploma rappresenta il titolo di studio minimo per l’accesso. Non ci sono vincoli di età.

Concorso ministero della Giustizia 2024

Il Ministero della Giustizia dovrà indire concorsi per coprire più di 11 mila posti di lavoro. Il primo tra i concorsi in uscita dovrebbe essere quello per Addetti all’Ufficio per il Processo, atteso entro fine 2023 o all’inizio del 2024. Tra i bandi pubblici più importanti ci sono anche i nuovi concorsi nella Magistratura Tributaria in arrivo nel 2024. Il primo bando per 145 magistrati tributari dovrebbe uscire entro i primi mesi del 2024. Sono circa 7000 le assunzioni previste per il Ministero della Giustizia, così di seguito ripartite:

1.092 posti per personale amministrativo non dirigenziale;

5.738 posti per il Dipartimento archivi notarili, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi;

100 funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali;

70 assunzioni per personale dirigenziale di livello non generale.

Concorso Maeci 2024

Molto interessanti sono anche i concorsi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per circa 1200 posti, suddivisi tra:

320 funzionari;

600 assistenti;

175 segretari di legazione e funzionari.

Il primo bando MAECI per assistenti è uscito e sarà possibile candidarsi fino al 26 gennaio 2024.

Concorso ministero della Cultura 2024

Per scoprire quali concorsi usciranno nel 2024 non possiamo dimenticare quelli del Ministero della Cultura (MIC) per oltre 4 mila posti. Le selezioni pubbliche saranno rivolte ad assistenti, funzionari e area delle elevate professionalità.

Concorso ministero dell’Interno 2024

Molto interessanti sono i concorsi del Ministero dell’interno finalizzati alla copertura di circa 1000 posti di lavoro come funzionario e assistente. Anche in questo caso le selezioni erano previste per il 2023 ma sono slittate al 2024.

Concorso Ata terza fascia 2024

Tra i bandi più attesi nel 2024 c’è il nuovo concorso per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, che vedrà la novità dell’introduzione dei nuovi profili personale ATA previsti dal rinnovo del contratto scuola.

Corso concorso Sna per 97 posti nel 2024

La procedura concorsuale è finalizzata al reclutamento di dirigenti di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche.

Concorsi per 17mila posti nella PA

Grazie ad un nuovo Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica che autorizza l’apprendistato nella Pubblica Amministrazione, sarà possibile inserire giovani fino a 24 anni nelle PA nel ruolo di funzionari, con iniziale contratto della durata di 36 mesi finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato.