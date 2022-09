Casting, cercasi comparse per il film su Enzo Ferrari: come candidarsi

Un’interessante opportunità di casting nella città di Brescia, in Lombardia, si selezionano comparse per le riprese del film sulla vita di Enzo Ferrari.

L’opportunità è rivolta ad entrambi i sessi, a tutti coloro che si uniranno a un cast stellare in cui sono presenti attori di fama internazionale come Penelope Cruz, Patrick Dempsey e Adam Driver. La data per le selezioni è fissata al 14 Settembre 2022. Ecco tutti i dettagli e come partecipare.

Casting per il nuovo film su Enzo Ferrari

Dunque, è attivo proprio in questi giorni un nuovo casting per comparse che parteciperanno alle riprese del film sulla vita di Enzo Ferrari, diretto dal regista Michael Mann, già noto per film come ‘L’ultimo dei Mohicani’, ‘Heat-La sfida’ e ‘Collateral’. Le riprese saranno effettuate tutte nella provincia lombarda a metà Ottobre 2022, e vedranno la partecipazione di star hollywoodiane del calibro di Penelope Cruz, Patrick Dempsey e Adam Driver.

Le figure richieste

I provini disposti per il 14 settembre saranno finalizzati alla ricerca di comparse, come anticipato, e nello specifico si selezioneranno soprattutto uomini di età compresa tra i 30 e i 70 anni. In piccola parte, l’opportunità è rivolta anche a donne tra i 30 e i 50 anni.

Requisiti minimi

Considerato il periodo storico in cui è ambientato il film, non potranno partecipare al casting persone con tatuaggi in vista, persone con visibili risultati di chirurgia estetica, persone con tagli o colori di capelli moderni (doppi tagli, meches), uomini non disposti a tagliare del tutto la barba.

Il film e le anticipazioni

Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari è stato un imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano. Ha fondato la casa automobilistica Ferrari, la cui sezione sportiva, la Scuderia Ferrari, conquistò in Formula 1, con lui ancora in vita, 9 campionati del mondo piloti e 8 campionati del mondo costruttori. Il film è tratto del libro Enzo Ferrari – L’uomo la macchina, e racconta un periodo della sua vita, nell’estate del 1957.

Come partecipare al Casting

Gli interessati al casting che vorranno mettersi in gioco e provare a prendere parte alle riprese per il film su Enzo Ferrari, potranno presentarsi direttamente ai provini che si svolgeranno a Brescia, al Gran Teatro Morato in via San Zeno 168, il 14 Settembre 2022 dalle 11 alle 17.