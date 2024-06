Concorsi pubblici 2024, l’elenco completo dei bandi in scadenza a giugno: guida pratica

Sono previsti bandi per concorsi pubblici anche nel mese di giugno. Nonostante si tratti di un periodo che per molti segna l’inizio delle ferie estive, ci sono diversi concorsi pubblici per lavori nella Pubblica amministrazione, nella sanità o anche nelle scuole che scadono proprio questo mese. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Possibilità di lavoro a Roma

A Roma, Capitale Lavoro recluta personale con funzione di supporto didattico presso i centri di formazione professionali nella Capitale. Per prendere parte alle selezioni occorrono il diploma e la laurea. Le domande devono essere fatte pervenire entro e non oltre il prossimo 13 giugno 2024.

Anche l’Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere personale da inserire nella direzione centrale di Roma e negli uffici distaccati di altre Regioni italiane. Sono ottanta i posti da ricoprire, tutti con contratti a tempo indeterminato, nel ruolo di funzionari delle Risorse umane. Anche in questo caso è necessario presentare domanda di ammissione al concorso entro il 14 giugno prossimo.

Scadono, invece, il 14 giugno alle 16 le domande di partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 esperti di Data science da inserire negli uffici dell’Amministrazione centrale della Banca d’Italia.

Assume anche il Teatro dell’Opera di Roma

Tra le occupazioni previste tramite selezione, anche l’assunzione di figure professionali da inserire all’interno dell’organico del Teatro dell’Opera di Roma. La selezione è rivolta a macchinisti, elettricisti, attrezzisti e operatori che prenderanno parte alle attività previste per l’allestimento delle prove e delle rappresentazioni. Anche in questo caso c’è un termine ultimo per la presentazione delle candidature, fissato per il 17 giugno alle 12.

Quali sono gli altri concorsi

Non solo Roma tra le possibilità di lavoro. Sono anche altre le cittadine italiane che danno la possibilità di un impiego per mezzo di concorsi pubblici ai quali prendere parte mediante candidatura con scadenza a giugno. Tra gli altri per istruttori direttivi dei servizi tecnici-impiantisti che prevede l’assunzione di due unità a tempo indeterminato presso il Comune di Milano, con domande in scadenza il 10 giugno prossimo.

Mentre l’Asl di Napoli 3 Sud arruola 15 assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato. Possono prendere parte alle selezioni tutti coloro che sono in possesso di un diploma, purché presentino domanda entro il prossimo 20 giugno.

Mentre sono ben 41 i posti di lavoro da ricoprire per l’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, grazie al concorso indetto dall’Azienda Zero di Padova. Coloro che verranno selezionati, tramite domanda d’ammissione da inviare entro il 20 giugno, verranno poi destinate nelle sedi delle varie strutture sanitarie.

Concorso Ata: la domanda va presentata anche da chi è già iscritto nelle graduatorie

Tutti coloro che sono interessati al concorso Ata terza fascia, per titoli, finalizzato all’inserimento o all’aggiornamento delle graduatorie, possono presentare domanda entro il 28 giugno. La domanda va presentata sia da chi non è inserito nelle graduatorie, sia da chi già è inserito, in quest’ultimo caso per aggiornare la propria posizione.